Trump u avionu zaprijetio oduzimanjem licenci televizijama: Muči ga je jedna stvar

Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u četvrtak suspenziju emisije voditelja ABC-a Jimmyja Kimmela i rekao je da bi televizijske kuće trebale izgubiti licence zbog negativnog izvještavanja o njegovoj administraciji, što je dolilo ulje na vatru nacionalnoj raspravi o slobodi govora, javlja BBC u petak.

Televizijska mreža je u srijedu objavila da komičara povlači iz etera na neodređeno vrijeme u jeku reakcija zbog njegovih komentara o ubojstvu konzervativnog influencera Charlieja Kirka.

Kimmel je, čini se, sugerirao da je osumnjičenik Trumpov pristaša. Vlasti u Uti, gdje je Kirk ubijen, rekle su da je indoktriniran ljevičarskom ideologijom.

ABC je ukinuo emisiju "Jimmy Kimmel Live" nakon što je Savezno povjerenstvo za komunikacije (FCC) zaprijetilo regulatornim mjerama - što je izazvalo zabrinutost da Trumpova administracija ograničava slobodu govora svojih kritičara.

Trump je o tom pitanju govorio novinarima u zrakoplovu Air Force One u četvrtak dok se vraćao iz državnog posjeta Velikoj Britaniji.

"Negdje sam pročitao da su mreže bile 97 posto protiv mene, opet, 97 posto negativne, a ipak sam lako pobijedio u svih sedam 'swing' država (na prošlogodišnjim izborima)", rekao je predsjednik.

"Daju mi ​​samo loš publicitet.... Mislim, dobivaju licencu. Mislim da bi im možda trebalo oduzeti licencu", rekao je.

Kimmel, koji je često napadao Trumpa u svojoj kasnonoćnoj humorističnoj emisiji, naišao je na kritike zbog izjava koje je iznio o ubojstvu u ponedjeljak.

"MAGA očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim kao jednog od njih i čini sve što može kako bi time prikupila političke bodove", rekao je Kimmel (57).

Također je usporedio Trumpovu reakciju na smrt njegovog 31-godišnjeg političkog pouzdanika s četverogodišnjakom koji oplakuje zlatnu ribicu.

Nakon atentata Kimmel je također na Instagramu osudio napad i poslao poruku sućuti obitelji Kirk.

Predsjednik FCC-a Brendan Carr rekao je u četvrtak za Fox: "Nastavit ćemo ove emitere smatrati odgovornima za javni interes - a ako im se ne sviđa to jednostavno rješenje, mogu predati svoju licencu FCC-u".

FCC ima regulatornu moć nad velikim mrežama, poput ABC-a, i njihovim neovisnim podružnicama.

No agencija ima ograničene ovlasti nad kabelskim kanalima, poput Foxa ili MSNBC-a, te nikakve ovlasti nad podcastima ili većinom streaming sadržaja.

Pravni stručnjaci kažu da bi Prvi amandman američkog Ustava, koji štiti slobodu govora, spriječio FCC da zakonito oduzme licence na temelju političkog neslaganja.

Pisci, glumci i drugi istaknuti demokrati osudili su Kimmelovu suspenziju kao i američki komičari koji su iskoristili svoje emisije kako bi kritizirali vladinu cenzuru.

Bivši američki predsjednik Barack Obama rekao je da je Trumpova administracija kulturu otkazivanja podigla na "novu i opasnu razinu rutinskim prijetnjama regulatornim mjerama protiv medijskih tvrtki osim ako ne ušutkaju ili otpuste novinare i komentatore koji joj se ne sviđaju".

Republikanski čelnici i konzervativni komentatori upozorili su Amerikance da s poštovanjem žale za Kirkom ili će snositi posljedice, a neki ljudi su otpušteni ili suspendirani nakon što su o ubojstvu raspravljali na internetu.

Kirk, istaknuti politički komentator u SAD-u, ubijen je prošli tjedan na događaju Sveučilišta Utah Valley. Ustrijelio ga je u vrat Tyler Robinson (22) koji bi se mogao suočiti sa smrtnom kaznom ako bude osuđen.