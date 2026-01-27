Tragedija na moru: Prevrnuo se brod s 25 turista, poginule tri osobe

Troje francuskih turista utopilo se u prevrtanju broda kod obale Omara, nedaleko od glavnog grada Muscata, objavila je lokalna policija.

Do nesreće je, prema prvim informacijama, došlo danas oko 9 sati, nakon što su se uvjeti na moru naglo pogoršali. Na brodu se u tom trenutku nalazilo 25 turista iz Francuske, turistički vodič te kapetan broda. Dvoje turista zadobilo je lakše ozljede. Istraga je još u tijeku, prenosi Sky News.

U objavi omanske policije može se vidjeti prevrnuti trup broda kako pluta u vodi.

Brod je navodno bio na putu prema otocima Ad Dimaniyat, popularnom mjestu među turistima za koje se kaže da nudi neke od najboljih mogućnosti ronjenja u regiji, a od kopna ih dijeli otprilike 16 kilometara oceana.