Tri generacije obitelji skrivale strašnu tajnu: Godinama zlostavljali djevojčicu, a kad je sve rekla majci - uslijedilo je nezamislivo

Djevojčicu su seksualno zlostavljale tri generacije njezine vlastite obitelji, dok njezina majka nije učinila ništa da spriječi strašnu patnju. Brojni članovi njezine obitelji, uključujući oca i dva brata, proglašeni su krivima za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Krunski sud u Hoveu u Velikoj Britaniji čuo je kako su djevojčicu, čiji identitet nije moguće otkriti iz pravnih razloga, zlostavljalil, silovali, palili, tukli i zaključali članovi vlastite obitelji u Zapadnom Sussexu . Njezina mlađa sestra također je doživjela fizičko zlostavljanje u svom domu, a njihov djed, otac, majka, dva brata i ujak sada se suočavaju s dugim zatvorskim kaznama. Poroti je trebalo više od 20 sati da se složi da je obitelj žrtvi nanijela godine patnje.

Obitelj je proglašena krivom za ukupno 39 točaka optužnice za silovanje, seksualni napad, okrutnost i protupravno lišavanje slobode. Također su proglašeni krivima za manipuliranje sudskim postupkom nakon što su navodno vršili pritisak na djevojku da promijeni svoju priču nakon uhićenja.

Zlostavljanje je započelo kada je djevojčica, koja sada ima 13 godina, imala samo šest godina. Otac i braća su je više puta silovali, dok ju je djed seksualno zlostavljao.

Međutim, nakon što je majci prijavila strašno zlostavljanje, ona ju je zaključala u ormar. Majka ju je potom opekla i utrljavala sol u rane.

Zločini su prijavljeni policiji Sussexa tek nakon što je djevojčica rekla školskom osoblju da se previše boji ići kući. Sudu je prikazan trosatni video na kojem djevojčica prepričava detalje zlostavljanja koje je pretrpjela.

"Kad je mama bila vani, on me je dodirivao.Stvarno sam se bojala vratiti kući jer sam znala da će me mama i tata puno udarati. Ne osjećam se ugodno ići kući zbog roditelja. Oni me zlostavljaju i to rade godinama", govorila je.

Djevojka je u videu nastavila: "Ponekad dobijem novac za Bajram. Mama bi ga uzme i potroši,Mama me je svezala užem, a zatim me zaključala u ormar na dan ili dvai nije me hranila".

Djevojčici je majka navodno rekla da poriče što se događa ako je policija pita. Također je bila prisiljena prekriti ozljede šminkom.

Nakon što je uhićena u siječnju, obitelj je radila pritisak na djevojku da promijeni svoju priču. Njezina majka je rekla kćeri da cijela obitelj pati zbog onoga što je rekla. Rekla je da je njezin djed prestar da bi bio doživotno u zatvoru.

Djevojka je potom rekla da je izmislila optužbe u kasnijim policijskim razgovorima. Navodno je policiji rekla da će lagati kako bi zaštitila svoju obitelj.

Rekla je da je također lagala o tome da je bila zaključana u ormaru za cipele. Rekla je da ju je majka uvijek hranila, brinula se o njoj i pravedno se prema njoj odnosila, piše Expess.

Međutim, tvrdila je da su sve seksualne stvari koje je opisala kao radnje koje su joj radili djed, otac i braća bile istinite i da su se dogodile onako kako je opisala.

Rekla je da želi zaštititi svoju obitelj na sudu. Rekla je da će istina koju kaže dovesti njezinu obitelj u gori položaj, a to ne želi.

Detektiv nadzornik Andrew Harbour rekao je: "Ovo je bila složena istraga koja je imala dubok utjecaj na dvije žrtve. Naš prioritet i dalje je osigurati njihovu dobrobit i zaštitu u ovom vrlo traumatičnom i uznemirujućem slučaju".