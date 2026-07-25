Mračna pozadina iza usluge koju koristi sve više ljudi: Komfor krije smrt

Prije nego što je preminuo u 27. godini života, Jang Deok-jun radio je noćne smjene u skladištu najvećeg južnokorejskog online trgovca, tvrtke Coupang. U samo godinu dana izgubio je 15 kilograma, neprestano se žalio na umor, a na kraju ga je majka pronašla bez svijesti u kupaonici. Preminuo je od srčanog udara uzrokovanog prekomjernim radom.

Jangova smrt iz 2020. godine postala je simbol borbe protiv brutalnih uvjeta rada u Južnoj Koreji, no šest godina kasnije, njegova se majka Park Mi-suk i dalje bori za ukidanje noćnih dostava i jačanje odgovornosti poslodavaca.

Iako su mnogi rast opterećenja radnika tijekom 2020. pripisivali pandemiji i skoku online kupovine, radnički sindikati upozoravaju da se sumnjivi smrtni slučajevi od prekomjernog rada nastavljaju. Prema podacima državnog osiguranja Comwel, od 2020. do svibnja 2026. godine 46 skladišnih i dostavnih radnika umrlo je od moždanog ili srčanog udara koji su priznati kao smrt na radnom mjestu.

Hyper-povezanost i brutalna utrka s vremenom

Južna Koreja postala je poznata po sustavu koji kupcima jamči dostavu do sedam sati ujutro za sve narudžbe predane prije ponoći. Taj komfor počiva na desecima tisuća radnika koji rade noću pod izuzetno teškim uvjetima.

Radnici u dostavi često dobivaju plaću po broju dostavljenih paketa. Ako ne uspiju sve isporučiti do sedam sati, riskiraju gubitak teritorija i posla. "Znam da mi ovo uništava tijelo, ali mjesečno zaradim oko sedam milijuna wona (oko 4600 dolara), što je gotovo dvostruko više od nacionalnog prosjeka," priznao je jedan od dostavljača za BBC.

Unatoč boljoj zaradi, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da noćni rad dugoročno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i mentalnih poremećaja. Za razliku od nekih europskih zemalja, Južna Koreja nema zakonska ograničenja za radne sate noću.

Korejska tvrtka za dostavku Coupang Foto: Afp

Istrage, prikrivanje dokaza i pritisak na vlasti

Slučaj tvrtke Coupang našao se pod povećalom javnosti i policije. Nakon pritiska obitelji i objave procurjelih internih razgovora u kojima se navodno tražilo uklanjanje spomena o "napornom radu" preminulog Janga, policija je krajem 2025. pokrenula istragu protiv tvrtke zbog sumnje u prikrivanje dokaza.

Također, krajem 2025. godine pred parlamentom se našao i izvršni direktor Coupanga Harold Rogers kako bi odgovarao za smrti radnika, ali i za masovno curenje podataka 37,5 milijuna korisnika, zbog čega je tvrtka kažnjena s rekordnih 410 milijuna dolara.

Nova eskalacija radničkih prosvjeda stavila je pritisak i na predsjednika Lee Jae-myunga, koji je smanjenje ozljeda i smrti na radnom mjestu postavio kao jedan od prioriteta svoje politike. Unatoč zakonskim ograničenjima tjednog rada na 52 sata, Južna Koreja i dalje bilježi jednu od najviših stopa smrtnosti na radnom mjestu među razvijenim zemljama.