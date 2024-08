Petogodišnji dječak je poginuo, a još jedno dijete je ozlijeđeno kad se kućica na napuhavanje u kojoj su se igrali podigla u zrak oko šest metara zbog vjetra tijekom bejzbolske utakmice u Marylandu.

Službenici stadiona pozvali su 911 nakon što je nalet vjetra oko pola deset navečer u petak podigao kućište napuhanca uzrokujući pad djece prije nego što je pao na teren, rekli su u svojoj izjavi dužnosnici okruga Charles u Marylandu.

A gust of wind carried the bounce house approximately 15 to 20 feet in the air, causing children to fall before it landed on the playing field.https://t.co/drSnPrIp1h