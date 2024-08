Turist Toto Bergamo Rossi imao je neugodan susret s divljom svinjom na Lopudu.

"Vraćao sam se od susjeda, koji je udaljen 3 minute hoda. I vidio sam divlju svinju kako iz ulice dolazi do dvorišta moje kuće. Nisam bio spreman na to", ispričao je napadnuti turist iz Italije.



Svinja se zatrčala prema njemu, a on u strahu počeo bježati. Zatim je pao na kamen i ozlijedio se.

"Hvala Bogu da je napao mene, a ne neko dijete. To može biti jako opasno. Zvijer je imala više od 80 kilograma", rekao je.

Mještani kažu da sve češće pronalaze štete na usjevima. Ne pomažu im ni dvostruke ograde, ni CD-ovi na granama - životinje su uporne.

Tražili su pomoć lovaca, ali oni tvrde da im ne mogu pomoći. Zašto im točno ne mogu pomoći i što je mještanima savjetovao jedan od lovaca, pogledajte u videoprilogu.

