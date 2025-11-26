Tko je Kiril Dmitrijev? Ovo je Putinov čovjek iz sjene, smatra se jednim od arhitekata plana za Ukrajinu

Kirila Dmitrijeva, šefa ruskog državnog investicijskog fonda (RDIF), smatra se jednim od arhitekata Donald Trumpovog plana od 28 točaka za mir u Ukrajini.

Diplomirao je na Stanfordu i ne samo da se može pohvaliti bliskim odnosima s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, već i s utjecajnim moćnicima širom arapskog svijeta.

Takva biografija, zajedno sa njegovim bogatim poslovnim iskustvom, ali i vezama s članovima obitelji ruskog predsjednika Vladimira Putina, učinila ga je idealnim izborom za ulogu ruskog neslužbenog, alternativnog pregovarača.

Ključni diplomatski kanal

Njegov značaj za Kremlj porastao je od siječnja 2025, nakon početka drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Tada se Dmitrijev pojavio kao jedan od glavnih ruskih pregovarača u mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali i kao jedan od glavnih aktera u širim rusko-američkim odnosima.

U veljači 2025. Putin ga je imenovao za specijalnog predsjedničkog izaslanika za investicije i ekonomsku suradnju s inozemstvom. To je uslijedilo samo nekoliko dana nakon prvog sastanka ruskih i američkih predstavnika u Rijadu, na kojem je Dmitrijev sudjelovao.

Danas je Dmitrijev jedan od ključnih diplomatskih kanala Kremlja, navodi bivši ruski diplomat Boris Bondarev. Dok se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov bavi američkim državnim tajnikom Markom Rubiom, Dmitrijev je zadužen za kontakte s američkim specijalnim izaslanikom Stevom Witkoffom.

Bogata karijera

Kiril Dmitrijev, sin poznatog biologa Aleksandra Dmitrijeva, rođen je u Kijevu. Međutim, čini se da on nerado priznaje svoje podrijetlo - u intervjuu iz 2021. za neovisni ruski medij The Bell, budući pregovarač inzistirao je na formulaciji po kojoj nije rođen u Ukrajini, nego u Sovjetskom Savezu.

Nakon što je diplomirao na Stanfordu, kratko je ostao u Sjedinjenim Državama, gdje je započeo karijeru u investicijskoj banci Goldman Sachs i konzultantskoj kući McKinsey. Na kraju je odlučio karijeru graditi u Rusiji i Ukrajini.

U Rusiji je jednu od ključnih funkcija obavljao u rusko-američkoj firmi Delta Private Equity Partners, koja je raspolagala s oko 500 milijuna dolara. U Ukrajini je Dmitrijev vodio fond u vlasništvu zeta drugog ukrajinskog predsjednika, Leonida Kučme.

Dmitrijev je preuzeo sadašnju funkciju direktora Ruskog fonda za direktne investicije 2011. godine. Ta organizacija je osnovana kako bi privukla zapadni kapital u zemlju. Upravo u toj ulozi završio je na američkoj i europskoj listi sankcija na samom početku rata u Ukrajini.

Obiteljske veze

Ali, nisu samo profesionalna dostignuća dovela Dmitrijeva u prvi plan međunarodnih zbivanja. Njegov pravi kapital bila je njegova društvena mreža – kontakti koje je godinama pažljivo njegovao.

Ilja Šumanov, bivši direktor organizacije za borbu protiv korupcije Transparency International Rusija rekao je za Deutsche Welle da je veza sa zetom drugog ukrajinskog predsjednika otvorila Dmitrijevu vrata ruskoj političkoj i poslovnoj eliti.

"Ključni dio te mreže bila je Jekaterina Tihonova, navodno Putinova kćerka, koja je u bliskim odnosima sa suprugom Kirila Dmitrijeva", kaže Šumanov.

On tvrdi da odnos između obitelji Dmitrijev i Tihonove nadilazi prijateljstvo i da su obitelji tijesno povezane.

Kiril Dmitrijev djelovao je kao posrednik još tijekom prvog Trumpova mandata. The Daily Beast ga je 2020. opisao kao "Putinovog čovjeka za novac" s tajnim vezama s Jaredom Kushnerom. Kushner, Trumpov zet, tada je imao ključnu ulogu u vanjskoj politici.

Dmitrijev je ponovno postao važna figura krajem 2023. Analitičar Abas Galjamov navodi da je, nakon što je Putin zbog naloga Međunarodnog kaznenog suda ostao izoliran, Dmitrijev preuzeo organizaciju njegovih rijetkih međunarodnih putovanja, uključujući posjete Saudijskoj Arabiji i UAE.