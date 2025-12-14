Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."

U selu Prkos, nadomak Ludbrega, živi obitelj Posavec. Kuća im je mala i trošna, a prostora je premalo za šestero ljudi.

Djeca sanjaju o svojoj sobi - da u nju mogu pozvati prijatelje, smjestiti pokoju knjigu i imati barem malo mira. Za sada u nju stanu samo kreveti, vlaga i obitelj koja se drži skupa.

Otac je bolestan, majka drži sve konce, a djeca uče, pomažu i ne žale se. Ne traže puno – samo uvjete u kojima će moći normalno živjeti.

"Doslovno sam preko noći zbog bolesti ostao bez posla. Naš dom je zahvatila vlaga koju više ne možemo sami sanirati. Našli smo se u situaciji u kojoj, unatoč trudu, više ne možemo dalje izdržati bez pomoći. Zato Vam se iskreno obraćamo s molbom za svaku podršku koja bi nam pomogla da ponovno stanemo na noge", zavapila je obitelj Posavec.

"Obitelj živi u vrlo skromnim materijalnim i stambenim uvjetima, a s druge strane pokazuju izuzetnu snagu i kapacitete za brigu o maloljetnoj djeci. Bez obzira što djeca žive u skromnim materijalnim i stambenim prilikama izvrsno funkcioniraju, nemaju nikakvih teškoća u ponašanju, dapače, čak pokazuju izvrsne rezultate u školi", ispričala je Natalija Horvat, upraviteljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, područni ured Koprivnica.

Ekipa rubrike Poziv odazvala se njihovom vapaju i zabilježila jedan dan u životu ove obitelji, a više detalja pogledajte u videoprilogu.

Postoji li rješenje?

O ovoj situaciji je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s Katarinom Zorić iz Hrvatskog Crvenog križa.

Poziv: Katarina Zorić, Hrvatski crveni križ i Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Kako kaže Zorić, članovi obitelji Posavec su korisnici pomoći Hrvatskog Crvenog križa. Bili su obuhvaćeni njihovim podjelama humanitarne pomoći, najčešće paketa, a ponekad se djeci dijelila i odjeća, što se planira i uoči ovih blagdana.

"Znamo za ovu situaciju. Voljeli bismo da i za ovu obitelj, ali i mnoge druge, možemo više toga napraviti, ali nažalost nekad ovisimo i o tome koliko imamo dostupnih donacija", objasnila je Zorić.

Prema podacima HCK, 45 tisuća ljudi u Hrvatskoj živi u siromaštvu, no Zorić naglašava da je ta brojka i veća, oko 50 tisuća.

"Primijetili smo blagi pad u posljednjih pet godina, no to ne donosi neku osobitu radost obzirom da je ta brojka i dalje jako velika", nadodala je.

Sve se češće u ovakvim situacijama pronađu i ljudi koji rade te primaju plaću. Zorić objašnjava da se to naziva novim siromaštvom.

"To su uglavnom mlađe obitelji sa školskom djecom gdje radi jedan ili oba roditelja, ali njihova primanja nisu dostatna da bi pokrila sve životne troškove. Ovdje ne govorimo o nikakvim životnim luksuzima, već o školskom priboru, knjigama... Životni trošovi rastu, a plaće to nužno ne prate, pa se obitelji nađu u takvim situacijama", rekla je.

Poziv: Katarina Zorić, Hrvatski crveni križ Foto: Dnevnik Nove TV

Kako kaže, takve obitelji nisu službeno registrirane te se uglavnom ne javljaju sami za pomoć, a sreća je Crvenog križa što imaju veliku mrežu društava diljem Hrvatske, koja znaju detektirati takve situacije te im priskočiti u pomoć.

Zorić objašnjava da je u Hrvatskoj svako peto dijete u riziku od siromaštva, a posebno su naglašene regionalne razlike. U Panonskoj Hrvatskoj je u riziku svako treće dijete, dok je u Zagrebu to svako deseto. "Dosta djece i dalje nema pristup osnovnim stvarima".

Vjerojatno najranjivija skupina u Hrvatskoj su ipak umirovljenici. "Od naših 45 i više tisuća korisnika, svaka treća osoba je starija od 65 godina. To su ljudi koji zaista žive u siromaštvu, a koji su najčešće i socijalno izolirani u najdaljim dijelovima Hrvatske. Nitko im ne dolazi, nemaju nikog svog, a da nema timova HCK, bili bi sami", nadodala je Zorić.

Na kraju je Zorić naglasila da potrebe najpotrebitijih nisu samo u prosincu, nego tijekom cijele godine, a pomoć se može iskazati i najmanjim djelima.

