Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OTKRIVAJU IZVORI

Šokantno otkriće: Američki mirovni plan za Ukrajinu napisali su Rusi

Piše V. S., 26. studenoga 2025. @ 14:44 komentari
Ukrajinski vojnik
Ukrajinski vojnik Foto: Afp
Tri izvora upoznata s pitanjem otkrila su kako je smerički mirovni plan za Ukrajinu temeljen na dokumentu ruskog autora.
Najčitanije
  1. Ana Radović
    KRAJ POTRAGE

    Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
  2. Talijanska policija, ilustracija
    ITALIJA U ŠOKU

    Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
  3. Plakat za koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj
    OTKAZANO

    Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Zaustavljeno izvlaštenje vlasnika zemljišta u Zagorju
spor u zagorju
Zemlju su im namjeravali oduzeti privatni investitori, no dogodio se obrat: "Važno je da se Ustavni sud očituje o ovome"
Ekskluzivno: Američki mirovni plan za Ukrajinu zasnovan na ruskom dokumentu
OTKRIVAJU IZVORI
Šokantno otkriće: Američki mirovni plan za Ukrajinu napisali su Rusi
VIDEO Pogledajte reakciju na pitanje hoće li se Thompson kandidirati za premijera
"Čak i prije izbora"
VIDEO Pogledajte reakciju na pitanje hoće li se Thompson kandidirati za premijera
Thompson teško prihvaća zabranu drugog koncerta, gradonačelnik poručuje: “Ne mijenjam odluku”
T. T. vs. M. P. T.
Tomašević odgovorio na Thompsonove prijetnje: "Ako se poziva na pravnu državu - idemo na sud"
Grlić Radman optužuje Milanovića da želi svoje prijatelje za veleposlanike
SUKOB OKO DIPLOMATA
Šef diplomacije opleo po Milanoviću: "Kad sam ovo vidio, meni se ledi krv u žilama"
Tijelo bebe pronađeno među hrpom smeća u Njemačkoj
U NJEMAČKOJ
Tijelo bebe pronađeno među hrpom smeća: Bila je živa kad je ostavljena
Srbija: Tragičan kraj potrage za nestalom Anom
KRAJ POTRAGE
Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj
OTKAZANO
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
Konferencija za medije Thompsonova menadžmenta
"borba za prava"
Thompsonov menadžer poručio: "Izazivam gradonačelnika Tomaševića da..."
Djevojka sa Zlatibora nestala na putu za Beograd, policija pretražuje jezero
velika potraga
FOTO Ana (20) je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Pronađen automobil u kanalu
Thompson poručio Tomaševiću: "Pozivam ga na razum, inače ćemo povući puno radikalnije poteze"
"neće mu se svidjeti"
Thompson sazvao izvanrednu presicu i zaprijetio Tomaševiću: "U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Srbija: Tragičan kraj potrage za nestalom Anom
KRAJ POTRAGE
Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj
OTKAZANO
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
show
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Sreća u domu Mile i Ivane Kekin
''odmah sam znala!''
Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest
Tim Marka Perkovića Thompsona sazvao izvanrednu presicu
što se događa?
Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb nema na rasporedu, njegov tim sazvao izvanrednu presicu
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
Nevjerojatno otkriće
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
Kakav potez...
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Hrvatski i slovenski znanstvenici razvili novu metodu kako "osloboditi" i prebrojati metalne nanočestice iz otpadnog mulja
Ključno za cijeli ekosustav
Hrvatski i slovenski znanstvenici razvili novu metodu kako "osloboditi" i prebrojati metalne nanočestice iz otpadnog mulja
sport
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Dobio što je tražio
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
počivao u miru
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
VIDEO Blamaža Guardiole i Cityja, Kovačeva Borussija pomela hit-momčad
Pogledajte golove
VIDEO Blamaža Guardiole i Cityja, Kovačeva Borussija pomela hit-momčad
tv
MasterChef: Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
SAZNAJTE KOJE!
Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
MasterChef: Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
ODUŠEVILA!
Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
putovanja
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Traumatično iskustvo
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Vulkan koji se probudio nakon 10 tisuća godina: Oblaci puni pepela putuju nebom preko kontinenata
Vidi se iz svemira
Vulkan koji se probudio nakon 10 tisuća godina: Oblaci puni pepela putuju nebom preko kontinenata
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Severina u ekstravagantnoj haljini s perjem brenda Taller Marmo
U hit smeđoj boji
Severina: Haljina s perjem otkriva gola ramena, ali čekajte da vidite donji dio - pravi spektakl!
sve
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene