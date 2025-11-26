Šokantno otkriće: Američki mirovni plan za Ukrajinu napisali su Rusi

Mirovni plan za Ukrajinu koji su prošli tjedan predložile Sjedinjene Države, napisali su Rusi, otkriva Reuters.

Mirovni plan od 28 točaka temelji se na dokumentu ruskog autora koji je podnesen Trumpovoj administraciji u listopadu, prema tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Dokument, neslužbena komunikacija poznata u diplomatskom žargonu kao "non-paper", sadržavao je tekst koji je ruska vlada prethodno iznijela za pregovaračkim stolom, uključujući ustupke koje je Ukrajina odbila, poput ustupka značajnog dijela svog teritorija na istoku.

Ovo je prva potvrda da je dokument bio ključni doprinos mirovnom planu od 28 točaka. Američki State Department te rusko i ukrajinsko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjev Reutersa za komentar.

Nije jasno zašto i kako se Trumpova administracija oslanjala na ruski dokument kako bi oblikovala vlastiti mirovni plan. Neki visoki američki dužnosnici koji su ga pregledali, uključujući državnog tajnika Marca Rubia, vjerovali su da će Ukrajinci vjerojatno u potpunosti odbiti zahtjeve Moskve, rekli su izvori.



Nakon predaje dokumenta, Rubio je telefonom razgovarao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom tijekom kojeg se raspravljalo o dokumentu, rekli su izvori.

U razgovoru s novinarima u Ženevi ovog tjedna, Rubio je priznao da je primio "brojne pisane neslužbene dokumente i slične stvari", bez navođenja detalja.

Otkad je Axios prošli tjedan prvi put izvijestio o mirovnom planu, skepticizam je porastao među američkim dužnosnicima i zakonodavcima, od kojih mnogi plan vide kao popis ruskih stavova, a ne kao ozbiljan prijedlog. Sjedinjene Države su ipak izvršile pritisak na Ukrajinu, upozoravajući da bi mogla smanjiti svoju vojnu pomoć, otvara novu karticu ako Ukrajina ne potpiše.

Plan je barem djelomično sastavljen tijekom sastanka Trumpovog zeta Jareda Kushnera, posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Kirilla Dmitrieva, čelnika jednog od ruskih državnih investicijskih fondova, u Miamiju prošlog mjeseca. Malo je tko u State Departmentu i Bijeloj kući bio obaviješten o tom susretu, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s tim pitanjem.

Bloomberg je u utorak izvijestio da je Witkoff ponudio savjet visokopozicioniranom pomoćniku Kremlja Juriju Ušakovu o tome kako bi Putin trebao razgovarati s Trumpom. Prema transkriptima poziva, Ušakov i Witkoff su već 14. listopada aludirali na mogući "plan od 20 točaka". Opseg tog plana očito se proširio tijekom naknadnih razgovora s Dmitrijevim.

U utorak su ukrajinski dužnosnici izjavili da podržavaju modificirani okvir mirovnog sporazuma koji je proizašao iz posljednjih pregovora, ali su naglasili da se najosjetljivija pitanja - teritorijalni ustupci su posebno sporni - moraju riješiti na potencijalnom sastanku Zelenskog i Trumpa.