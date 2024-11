Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump se trenutno fokusira na imenovanje svog kabineta, no pojavljuju se i vodeći kandidati za jedan od najtežih poslova u njegovoj Bijeloj kući - glasnogovornika.

Među favoritima su Karoline Leavitt, koja je djelovala kao Trumpova glasnogovornica tijekom kampanje i Scott Jennings, politički komentator CNN-a koji je često branio Trumpa na toj mreži. Druga imena koja su spomenuli ljudi bliski Trumpovom timu uključuju komentatoricu Fox Newsa hrvatskog porijekla Katie Pavlich, bivšeg glasnogovornika Bijele kuće Hogana Gidleya, glasnogovornika Američkog instituta za politiku na prvom mjestu Marca Lottera, glasnogovornicu Republikanskog nacionalnog odbora Elizabeth Pipko i bivšu službenicu Ministarstva financija Monicu Crowley.

Pavlich je 36-godišnja konzervativna autorica, komentatorica i blogerica koja je radila na CNN-u, CNBC-u i Fox-u. Osvojila je nekolicinu nagrada za svoj rad. Rođena je u Arizoni, a roditelji su joj hrvatskog i njemačkog porijekla.

U objavi na platformi X je poručila: "Moja obitelj u bivšoj Jugoslaviji je morala u knjigu zapisivati tko ih je sve posjećivao, kako bi Vlada mogla doći i sve provjeriti".

