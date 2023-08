VIDEO Šef Wagnerovih plaćenika objavio snimku nakon pobune: Kuha se na +50

Šef ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin objavio je u ponedjeljak svoje prvo video obraćanje nakon kratke pobune s kraja lipnja, pojavivši se u video snimci vjerojatno snimljenoj u Africi, koju je objavio na Telegramu na kanalu koji se povezuje sa skupinom Wagner.

Moglo se vidjeti kako Prigožin stoji u pustinjskom području u maskirnoj uniformi i s puškom u rukama. U daljini su se nazirali naoružani muškarci i kamionet.

Iako Reuters nije uspio geolocirati ili potvrditi datum videa, Prigožinovi komentari i neki postovi na prowagnerovim kanalima dali su naslutiti da je snimano u Africi.

"Temperatura je +50 - sve je kako nam se sviđa. Wagner PMC čini Rusiju još većom na svim kontinentima, a Afriku - slobodnijom. Pravda i sreća - za afričke ljude, zagorčavamo život ISIS-u i Al-Kaidi i drugim banditima", napisao je Prigožin uz video.

Potom je rekao da Wagner regrutira ljude i da će skupina "ispuniti zadatke koji su postavljeni." Uz video je objavljen broj telefona za one koji se žele pridružiti grupi.

