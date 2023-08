VIDEO Širi se snimka mjesta pada zrakoplova koji se srušio kod Moskve: Tijela još nisu identificirana

Društvenim mrežama širi se snimka mjesta pada zrakoplova u kojem je navodno bio i zloglani šef Wagnera Jevngenij Prigožin. Mali zrakoplov bio je u njegovom vlasništvu, potvrdili su ruski mediji.

❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia. All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh

Hitne službe za sada su pronašle osam tijela, nisu ih identificirali.

Russian Telegram channel VChK-OGPU says that an eyewitness reported two explosions, resembling missile firing, sounded in the sky before Prigozhin's plane went down.



"There were two shooting blasts. When I heard the first explosion, I just raised my head and I saw sparks… pic.twitter.com/xBeQZIhktW