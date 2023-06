Prigožin poludio, spreman je otići i do Moskve: "Dajem vam dva tjedna ili mi krećemo!"

Zloglasni šef plaćeničke grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, spekulira o mogućem "taktičkom nuklearnom napadu" na Belgorod gdje se trenutno sukobljavaju ruske snage s proukrajinskim ruskim pobunjenicima.

Posljednjih nekoliko tjedana rastu tenzije između Vagnerovaca i ruskog ministarstva obrane, a ovog je tjedna Prigožin tvrdio da je "zarobio" njihovog pukovnika - jer je navodno zapovijedio miniranje puteva za povlačenje Vagnerovaca u Bahmutu.

Pročitajte i ovo Vidno pretučen VIDEO Plaćenici grupe Wagner zarobili ruskog potpukovnika: Jednom riječju opisao svoje zločine

"Bojim se da bi mogli gajiti neke loše misli o bacanju male nuklearne bombe na vlastiti teritorij. Može li to biti razlog zašto ustupamo teritorij u regiji Belgorod jer se previše bojimo pogoditi njihov teritorij, ali ne i naš vlastiti", rekao je Prigožin u intervjuu za Telegram kanal Donbass Today.

Prigožin je već nekoliko puta napao ruske vlasti zbog manjka streljiva i opreme, a sada je postavio i ultimatum ako ne dobiju nikakve zalihe, piše Newsweek.

Pročitajte i ovo rat u Ukrajini Ukrajina tvrdi da se nastavlja borba za Bahmut, Prigožin im odgovorio: "Čekajte na iduće korake"

"Ministarstvu dajemo dva tjedna da oslobodi naše teritorije u Belgorodu. Ali ako ne uspiju ili ne budemo sigurni da će to napraviti, tražit ću da nam se dopusti da odemo tamo jer će u suprotnom zadržati laganje ruskog naroda", rekao je i nastavio.

"Ako se to ne dogodi i ako se situacija nastavi pogoršavati, onda ćemo ići u Belgorod. A to je nedaleko od Belgorodske oblasti do Rubljovke, do Frunzenskaya nasipa. Što ako odemo tamo tražiti više streljiva?" kazao je šef Wagnera misleći pritom na Moskvu.