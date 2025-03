Sud poslao Miloradu Dodiku osuđujuću presudu

Sud BiH u utorak je potvrdio kako je čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku poslan pisani otpravak presude kojom je on osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja pa on i njegova obrana sada imaju rok od 15 dana u kojemu mogu uputiti žalbu.

Kako je navedeno u priopćenju suda, otpravak presude, izrečene još 26. veljače, upućen je na Dodikovu adresu u ponedjeljak. Ne bude li se Dodik u zakonskom roku žalio presuda će automatski postati pravomoćna, a on tada ima izbor ići u zatvor ili zatražiti od suda da mu odobri otkup kazne za oko 18.000 eura.

U BiH je zakonski moguće otkupiti kaznu do godine dana zatvora po cijeni od 100 konvertibilnih maraka (50 eura) po danu, no sud to može ali i ne mora dopustiti.

Milorad Dodik Foto: DNEVNIK.hr

Milorad Dodik je osuđen nakon što je proglašen krivim za kazneno djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, a osim zatvorske kazne izrečena mu je i mjera zabrane obnašanja dužnosti predsjednika Republike Srpske kao i svake druge izborne dužnosti u šestogodišnjem razdoblju.

Neposredno nakon izricanja presude izjavio je kako se na nju ne planira žaliti, ali da konačnu odluku o tome prepušta svojim braniteljima. Nakon toga odvjetnik Goran Bubić i Anto Nobilo, koji je bio član tima obrane odnosno pravni savjetnik, dali su proturječne izjave iz kojih se moglo zaključiti kako ni oni nisu sigurni što poduzeti.

Milorad Dodik - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Dok je Bubić pojašnjavao kako čekaju Dodikovu odluku, Nobilo je kazao kako će se sigurno žaliti, no nakon toga najavio je kako se povlači iz braniteljskog tima jer se sve pretvara u politički proces.

"Ja sam odvjetnik u ovom postupku pred sudom, a ovo sada gdje Republika Srpska ne priznaje odluke Suda i Tužiteljstva BiH onda nema prostora za sudski postupak jer oni ne priznaju te odluke", pojašnjavao je Nobilo svoje povlačenje.

Učinio je to nakon što je Dodik potaknuo donošenje zakona u Narodnoj skupštini RS kojima bi se pokušalo onemogućiti djelovanje državnog suda i tužiteljstva u tom entitetu. Zabrana se odnosi i na Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) koju su u RS proglasili neustavnom.

Ustavni sud BiH te je zakone suspendirao, a sada se očekuje pravorijek o njihovoj usklađenosti s ustavom BiH.

Milorad Dodik Foto: Afp

Dodik te premijer RS-a Radovan Višković i predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić sada su zbog ovoga suočeni s novom istragom pod sumnjom da su počinili kazneno djelo rušenja ustavnog poretka, za što je propisana kazana od najmanje pet godina zatvora.

Sva su se trojica odbili odazvati pozivima na saslušanje pa im je na zahtjev Tužiteljstva BiH državni sud odredio jednomjesečni pritvor, a za njima je raspisana i policijska tjeralica koja za sada vrijedi na teritoriju BiH.

Unatoč toj tjeralici Dodik je u ponedjeljak otputovao u Beograd, a za sada nema pojašnjenja kako je to uspio jer bi ga granični policajci morali uhititi i predati pravosudnoj policiji.

