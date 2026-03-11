Sramotni čin u pulskoj bolnici: Medicinska sestra krala nakit bespomoćnim pacijentima, ormarić joj je bio pun!

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom koja se sumnjiči da je počinila šest kaznenih djela teške krađe u pulskoj bolnici.

Neslužbeno je riječ o medicinskoj sestri koja je pacijentima krala nakit, a ukupna vrijednost počinjene štete je više tisuća eura.

Medicinska sestra pacijente je potrkadala u bolnici u Santoriovoj ulici. Osumnjičena je u razdoblju od 16. prosinca 2025. godine do 5. ožujka ove godine iskorištavajući bespomoćnost i teško zdravstveno stanje osoba u dobi od 36 do 89 godina, kako bi otuđila razni nakit, ukupne vrijednosti više tisuća eura.

Policijski službenici uhitili su osumnjičenu 9. ožujka te su nad njom proveli kriminalističko istraživanje. Tijekom obavljanja pretrage prostorija, koje osumnjičena koristi, pronađen je dio otuđenih predmeta.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 10. ožujka u jutarnjim satima, osumnjičena je uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Osuda gnjusnog čina

Hrvatska komora medicinskih sestara najoštrije osuđuje svaki oblik zlouporabe povjerenja pacijenata, uključujući i slučaj koji se prema navodima iz medija odnosi na krađu nakita u pulskoj bolnici, a koju je počinila medicinska sestra, poručili su u srijedu u priopćenju.

Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo te je u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske, profesionalnim standardima i temeljnim etičkim načelima sestrinske profesije, poručuju iz Hrvatske komore medicinskih sestara.

“Medicinske sestre i medicinski tehničari u Republici Hrvatskoj svakodnevno obavljaju svoj posao savjesno, odgovorno i s dubokim osjećajem profesionalne i ljudske odgovornosti prema pacijentima. Njihov rad temelji se na povjerenju, empatiji, stručnosti i poštivanju dostojanstva svake osobe o kojoj skrbe. Ovakav izolirani slučaj ne smije baciti sjenu na tisuće medicinskih sestara i tehničara koji svoj posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu s najvišim etičkim standardima” rekao je predsjednik Komore Mario Gazić.

Medicinske sestre i medicinski tehničari jedan su od ključnih stupova zdravstvenog sustava i svakodnevno predano skrbe o zdravlju i dobrobiti pacijenata, ističe se na kraju priopćenja.



