Tajanstvena smrt: Novi tragovi otkrivaju šokantne detalje smrti oca četvero djece

Obitelj Nathana Osmana, oca četvero djece iz Južnog Walesa koji je u misterioznim okolnostima umro na odmoru u Benidormu, tvrdi da su novi dokazi dodatno učvrstili njihovo uvjerenje da u slučaju njegove smrti nije bila riječ o nesreći.

Tridesetogodišnji Osman otputovao je u rujnu 2024. s prijateljima na produženi vikend u popularno španjolsko odmaralište. Manje od 24 sata nakon dolaska njegovo tijelo pronašao je policajac izvan službe na dnu 200 metara visoke litice, daleko od turističkog centra grada. Obdukcija je pokazala da je preminuo od teških ozljeda glave i trbuha nakon pada s velike visine.

Iako je lokalna policija smrt proglasila tragičnom nesrećom, navodeći da je Osman sam krenuo prema hotelu, njegova obitelj od početka sumnja u takvo objašnjenje. Mjesto na kojem je pronađen bilo je u sasvim suprotnom smjeru od hotela i udaljeno od bilo kakvih turističkih sadržaja, što im je odmah djelovalo nelogično.

Kako bi razjasnili okolnosti, sami su pokrenuli privatnu istragu – prikupljali su snimke nadzornih kamera, razgovarali sa svjedocima i analizirali Nathanove bankovne transakcije. Kažu da postoje naznake da je netko dan nakon njegove smrti pokušao koristiti njegove kartice. Nakon što su španjolskim tužiteljima predali vlastita otkrića, slučaj je ranije ove godine ponovno otvoren.

Obitelj sada tvrdi da novootkriveni telefonski podaci dodatno osporavaju službenu verziju događaja. Nathanov brat Lee Evans objašnjava da su putem aplikacije za zdravlje na njegovu telefonu pratili posljednje kretnje. Aplikacija pokazuje analizu kretanja svakih 10 minuta – tempo, udaljenost, sve. Tempo se ne podudara ni s hodanjem ni sa sprintom. Izgleda kao da se kretao vozilom", rekao je.

Također su posjetili lokaciju na kojoj je Nathan pronađen i uvjerili se da se radi o području koje nitko razuman ne bi sam izabrao posjetiti u gluho doba noći. "Nije bilo nikakvog razloga da ode tamo. Nema klubova, nema hotela, samo divljina", rekla je Nathanova majka Elizabeth.

Obitelj tvrdi da ih je analiza telefona uvjerila kako je Nathan umro samo pola sata nakon što je na snimci nadzorne kamere zabilježen kako se vraća prema hotelu. "Ne mogu vjerovati da bi otišao u takvu tamu i takvu udaljenost u 4 ujutro", kaže njegova majka.

Nakon što je Sky News prije nekoliko mjeseci razgovarao s obitelji, policija Južnog Walesa pokrenula je vlastitu istragu. Prema Leeju, velški istražitelji bili su zgroženi količinom dokaza koje španjolska policija nije prikupila. "Ništa nije bilo ograđeno, nije bilo mjesta zločina. Moglo se prikupiti toliko tragova – gume, otisci, DNK. Ništa nije učinjeno", kaže, piše Sky News.

U godinu dana potrage obitelj je sama otkrila 27 kamera koje su mogle snimiti Nathana, dok su se lokalni istražitelji tvrdili da nema dostupnih snimaka. Nakon što su španjolsku policiju obavijestili gdje bi se snimke mogle nalaziti, rekli su im da kamere vjerojatno ne rade ili da su snimke već izbrisane.

Ipak, Osmanovi ne odustaju. "Znamo da postoji način da se otkrije je li bilo kakvo vozilo bilo s njim. I dalje vjerujemo da možemo doći do istine", kaže Lee.

Svjesni su da možda nikada neće saznati tko je odgovoran zbog izgubljenog vremena i propusta u istrazi, no poručuju da neće stati.

"Nathan je u našim mislima svaki dan", kaže njegova majka, dodajući: "Sve što želimo da dobije poštovanje i pristojnu istragu."

Španjolska policija odbila je komentirati slučaj jer je pod sudskom revizijom.