Pripremaju zatvore za smještaj tinejdžera: "Ovo im je možda prvi put da spavaju daleko od kuće"

Zatvor Rosersberg, smješten sjeverno od Stockholma, priprema se za smještaj tinejdžera u sklopu prijeporne reforme maloljetničkog pravosuđa koja bi trebala stupiti na snagu u srpnju.

Manjinska desna vlada, koju podržavaju krajnje desni Švedski demokrati, objavila je u siječnju da će smanjiti dob kaznene odgovornosti s 15 na 13 godina za kaznena djela kažnjiva s najmanje četiri godine zatvora.

Cilj reforme je zaustavljanje novačenja djece koju kriminalne organizacije koriste za izvođenje bombaških i oružanih napada, znajući da neće suočiti se sa zatvorskom kaznom ako budu uhvaćeni.

Maloljetnici koji su počinili teška kaznena djela do sada su smještani u sigurne domove za maloljetnike (SiS-hem), ali pojavila su se izvješća da ti domovi postaju centri za novačenje u bande.

Zakon još treba usvojiti parlament, ali Rosersberg je među osam zatvora koji se pripremaju za smještaj maloljetnih prijestupnika već od 13 godina starosti.

"Morate imati na umu da im je to možda prvi put da spavaju daleko od kuće, a pogotovo u ovakvoj ustanovi", rekao je ravnatelj zatvora Gabriel Wessman za AFP.

Švedski zatvor Rosersberg - 1 Foto: Afp

Pripreme uključuju premještaj nekih odraslih zatvorenika u druge objekte, izgradnju učionica i preuređenje ćelija. Iz jedne jedinice je premješten 51 odrasli zatvorenik da bi se napravilo mjesta za maloljetnike.

I betonska dvorišta se preuređuju.

"Bit će ljepše, više zelenila, više sofa, više prostora za trening i naravno, uklonit će se pepeljare. Ne smiju pušiti", objasnio je Wessman.

Svaka mlada osoba bit će smještena u jednu ćeliju od 10 četvornih metara koju su prije dijelile dvije odrasle osobe. Ćelije su opremljene televizorima, a zidove su obojili u zeleno. U svakom sektoru bit će šestero mladih, sa zajedničkim tušem i dvorištem.

Obvezno školovanje

Najvažnija stvar je "obvezno školovanje do 16. godine", rekao je ravnatelj.

Kantina u susjednoj zgradi, smještena između odjela za odrasle i mlade, srušena je kako bi se napravilo mjesta za učionicu. Na svako dijete bit će raspoređeno dvostruko više čuvara nego za odrasle, a čuvari će morati preuzeti nove odgovornosti.

"Uvijek ćemo morati uzeti u obzir načelo najboljeg interesa djeteta. Bit će malo drugačije", rekao je Wessman, koji je u svojih 20 godina rada u zatvorskom sustavu radio samo s odraslima.

"To nije nešto o čemu smo svakodnevno razmišljali u našem ranijem radu", dodao je Wessman, napominjući da će mlađi zatvorenici imati drugačije potrebe i prava.

Švedski zatvor Rosersberg - 2 Foto: Afp

"Na neki način postajemo njihovi zakonski skrbnici. Primjerice, kako ćemo se nositi s djetetom koje ne želi ujutro ustati i ići u školu? To će biti izazov", govori.

Za razliku od odraslih, mlađe zatvorenike uvijek će pratiti čuvari – igrali oni nogomet, odlazili u školu ili pisali zadaću.

Bit će zaključani u svojim ćelijama između 20:00 i 7:00 sati. Svaka soba opremljena je interfonom za kontaktiranje čuvara ako je potrebno.

Narušit će se kredibilitet Švedske

Reforma je izazvala kontroverze. Desetak organizacija konzultirano je o prijedlogu zakona, a većina, među njima i uprava zatvora, bila je protiv mjere koju mnogi smatraju kontraproduktivnom.

"Ovo neće spriječiti djecu da čine prekršaje. Naprotiv, riskira suprotan učinak, s kriminalom koji počinje u još mlađoj dobi", rekla je AFP-u Julia Hogberg, pravna savjetnica skupine za prava djece Bris.

Švedski zatvor Rosersberg - 3 Foto: Afp

Zatvaranje tako mlade osobe "štetno je za djetetov razvoj" i povećava rizik da dijete ponovno počini kazneno djelo, kaže Hogberg.

"Imali smo istu dobnu granicu kaznene odgovornosti više od 150 godina, uključujući i razdoblja s visokom stopom kriminala", rekla je.

"Činjenica da sada odlučujemo sniziti dob kaznene odgovornosti potkopat će kredibilitet Švedske kao uzorne zemlje kada su u pitanju dječja prava", upozorava Hogberg.

Švedski zatvor Rosersberg - 4 Foto: Afp

Desna vlada, koja je došla na vlast s obećanjem da će se obračunati s kriminalom, pokušava što prije provesti niz reformi u raznim područjima prije parlamentarnih izbora u rujnu.