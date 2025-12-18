Zemlja u šoku zbog brutalnog atentata! Dječaku (12) obećali novac za ubojstvo, upucao krivu osobu

Dvanaestogodišnjak je priveden u Švedskoj zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu 21-godišnjeg muškarca u Malmou nakon što mu je navodno bilo obećano 20.000 funti za atentat.

Ubojstvo se dogodilo 12. prosinca oko 22:30 dok su se 21-godišnjak i njegovi prijatelji vozili automobilom. Napadač je zapucao na vozilo, a mladić koji je sjedio na stražnjem sjedalu teško je ranjen. U bolnicu je prevezen nešto prije 23 sata te je ubrzo preminuo.

Švedski tabloid Aftonbladet objavio je da je dječak osumnjičen za napad zapravo namjeravao ubiti drugu osobu u automobilu. Nakon provedene istrage policija je 12-godišnjaka identificirala kao glavnog osumnjičenika i privela ga u utorak.

Budući da je ispod dobi kaznene odgovornosti, dječak je smješten pod skrb nadležnih službi. Ipak, državna odvjetnica Caroline Carlquist odlučila je pokrenuti poseban postupak zbog iznimne težine kaznenog djela. Dječak je navodno već prije dobivao zadatke za izvršenje atentata, piše Daily Mail.

Sud je naveo da je dječak ranije živio s bakom, kod koje su ga socijalne službe smjestile kada je imao sedam godina. Bio je predmet više postupanja socijalnih službi, ponajprije zbog sumnji u nasilje i zlostavljanje u obitelji.

Prema lokalnim medijima, riječ je o najmlađoj osobi dosad osumnjičenoj za smrtonosnu pucnjavu u Švedskoj.

Voditelj istrage u policiji Rasem Chebil upozorio je na zabrinjavajući trend sve mlađih počinitelja teških kaznenih djela. "Dob počinitelja stalno se spušta. Imali smo vrlo mlade osumnjičenike, posebno u slučajevima s ručnim bombama. To nas tjera da se zapitamo kako smo došli do ovoga i kako to zaustaviti", rekao je.

Chebil smatra da društvene mreže igraju veliku ulogu u regrutiranju djece i mladih za nasilne zločine. "Mladi su često kontaktirani putem mobitela, a prije nego što shvate, završe u mreži ljudi koji ih uvlače u teška kaznena djela", rekao je dodajući da mnoga djeca vjeruju kako će njihove obitelji biti ugrožene ako odbiju izvršiti zadatke.

Prema podacima organizacije Local Government Information Unit, Švedska ima najveći udio mladih uključenih u ulične bande u usporedbi s Danskom, Norveškom, Finskom i Islandom. Tijekom 2022. godine 73 mladih u dobi od 15 do 20 godina bilo je osumnjičeno za ubojstvo ili pokušaj ubojstva vatrenim oružjem, dok ih je deset godina ranije bilo deset.

Reuters je objavio da je 2023. godine u Švedskoj u 363 odvojene pucnjave ubijeno 55 osoba. U istom razdoblju u Norveškoj, Finskoj i Danskoj zajedno zabilježeno je šest smrtonosnih pucnjava.