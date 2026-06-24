Svećenika ubola osa na misi, umro je: "Vijest nas je pogodila kao grom iz vedra neba"

Slovenski župnik Robert Emeršič iznenada je preminuo nakon reakcije na ubod ose tijekom mise.

Nakon njegova posljednjeg ispraćaja župne zajednice u Framu i Račama objavile su zahvalu svima koji su sudjelovali u organizaciji oproštaja, molitava i pogreba.

"Dana 14. lipnja, tijekom mise na Planici, zbog reakcije na ubod ose iznenada je preminuo naš župnik Robi. Ta nas je vijest pogodila poput groma iz vedra neba", objavili su iz župe na Facebooku.

Našli su se, kažu, u potpuno novoj i teškoj situaciji.

"Hvala svima koji ste molili i koji ćete još moliti za Robija. Hvala svima koji su pomogli u organizaciji i provedbi njegova oproštaja u župnoj crkvi u Framu i Račama te pogreba u Hočama. Hvala svim svećenicima koji su sudjelovali na svetoj misi u utorak u Račama, gdje smo se mogli oprostiti od njega na mjestu koje je najviše volio – za oltarom, tijekom svete mise koju je toliko rado služio", poručili su objavi i zahvalili biskupu i nadbiskupu te svima koji su sudjelovali u oproštaju.

"Na svima nama je da se ujedinimo i pobrinemo da naše župe djeluju još bolje, jer je to bila Robijeva želja. Dragi župniče Robi, počivaj u miru", zaključili su u objavi.