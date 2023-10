Sve više maloljetnika sudjeluje u grupnim silovanjima: Dvije europske zemlje posebno su zabrinute

Španjolska ima najveći broj maloljetnika osuđenih za seksualne delikte otkad se vodi evidencija, a u Italiji je taj broj porastao za 15,7 posto.

Prije samo nekoliko mjeseci policija je istraživala četiri grupna silovanja u trgovačkom centru u španjolskom gradu Badaloni.

Javnost je alarmirala majka jedne od djevojčica. Njezinu 11-godišnju kćer silovalo je šestero maloljetnika u toaletima trgovačkog centra. Trojica su bila mlađa od 14 godina i stoga nisu kazneno odgovorna, a četvrti nikada nije identificiran.

Dvojici, od kojih je jedan prijetio bratu žrtve, sudac je odredio maloljetnički zatvor. Osuđen je uvjetno.

Slučaj Badalona, koji je šokirao zemlju zbog nekažnjivosti maloljetnika, samo je jedan od tisuća seksualnih zločina koji stižu do maloljetničkih sudova, piše Euronews.

I Španjolska i Italija zabrinute su zbog ovih slučajeva, a posebno zbog fenomena grupnog silovanja, koji je izazvao društvenu uzbunu.

Španjolska ima najveći broj maloljetnika osuđenih za seksualne prijestupe otkad se vodi evidencija.

Broj seksualnih prijestupa mladih od 14 do 17 godina porastao je u godinu dana za 14 posto.

Brojka je još veća u Italiji, gdje je broj porastao za 15,7 posto, navodi se u izvješću Središnje policijske uprave.ž

Pročitajte i ovo Nakon napada Hamasa FOTO/VIDEO Bliski istok na rubu većeg sukoba: SAD premješta nosač aviona, Izrael žestoko udara na Gazu - "Opseg ove operacije nešto je sasvim drugačije"

Pornografija umjesto seksualnog odgoja

Pogled na brojke pokazuje da muškarci čine više zločina od žena. U Španjolskoj su 76 posto zločina počinili muškarci, dok su 23 posto počinile žene.

Isto vrijedi i za Italiju, gdje su oko 90 posto žrtava seksualnog nasilja žene i djevojke, a za Euronews je to potvrdio José Ramón Bernácer, sudac za maloljetnike u Toledu, u središnjoj Španjolskoj, koji takve slučajeve sudi već 17 godina.

"Imamo sve više i više dječaka u maloljetničkim pritvorskim centrima za zločine protiv spolne slobode i sve više i više osuda za ovu vrstu zločina", kaže on.

Sudac kaže da se broj takvih slučajeva koje je saslušao udvostručio u posljednjih šest godina.

Upitan o mogućem razlogu, ukazuje na problem seksualnosti. "Nedostaje spolnog odgoja, za što smo možda odgovorni mi odrasli. To se odražava na ovu vrstu kriminala", kaže Bernácer.

Mnogi mladi ljudi na kraju reproduciraju agresivne i mačo obrasce.

"Djeca koja nemaju seksualno obrazovanje ili iskustva gledaju porno filmove za odrasle i zbunjuje što je seks", rekla je María Rosario Gomis, psihologinja specijalizirana za rodno nasilje i posttraumatski stresni poremećaj.

S obzirom na to da to nemaju s čime usporediti, asimiliraju agresivnu pornografiju i misle da je to seksualnost, dodala je.

Psihologinja, koja već 39 godina liječi žrtve seksualnog nasilja u Francuskoj i Španjolskoj, sa zadovoljstvom ističe kako se vidi da priznati da je žrtva seksualnog nasilja više nije tabu tema kao što je bila nekad. Javlja se sve više ljudi.

"Kako je društvo podizalo svijest, shvatili smo da ima jako puno slučajeva. Statistički, to je ludost, ali prije nismo znali jer se jednostavno nije brojalo", kaže Gomis.

Stručnjaci ističu da je porastu brojki pridonio dvostruki fenomen - reprodukcija agresivnih stavova naučenih iz pornografije te činjenica da izvještavanje više nije tabu tema.

Pročitajte i ovo Veliki porast Više od 4000 djece dobilo odgodu upisa u prvi razred, razlozi zabrinjavaju: "Mislim da je to ozbiljan problem s kojim ćemo se trebati nositi"

Osjećaj nekažnjivosti

I slučaj grupnog silovanja u Badaloni, u kojem su maloljetnice oslobođene, i drugi sa sličnim ishodom, stvorili su osjećaj nekažnjivosti u društvu prema ovoj vrsti djela.

"Djeca stalno govore: 'Ne možemo u zatvor'. Vjeruju da njihovi postupci nemaju posljedica", kaže psihologinja.

Dok se neki stručnjaci slažu s ovim stavom, drugi tvrde da "to nije stvarno".

"Društvo želi da budemo stroži prema maloljetnicima, ali šalje kontradiktornu poruku time što postaje sve više popustljivo i previše zaštitnički nastrojeno. Roditelji kažu da žele biti stroži, osim kada je riječ o njihovoj djeci", objašnjava sudac za mladež.

Otkako je španjolski kontroverzni novi zakon o silovanju stupio na snagu lani u studenom, mjere koje se mogu izreći maloljetnicima postale su oštrije.

Adolescenti stariji od 14 godina mogu biti osuđeni na kaznu od jedne do osam godina zatvora u maloljetničkom zatvoru.

"Zakon je dovoljno strog. Ne vjerujem da bi pooštravanje kazni dovelo do smanjenja kaznenih djela protiv spolne slobode. Nije riječ o promjeni kaznenog zakona, nego o promjeni seksualnog odgoja koji dajemo mladima", dodaje sudac.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Policija objavila detalje teške prometne nesreće u kojoj su poginula dvojica motociklista

Maloljetnici koji su osuđeni imaju malo mogućnosti za kontinuiranu terapijsku skrb.

Sudac kaže da u njegovoj pokrajini postoji samo jedan psiholog, jedan socijalni radnik i jedan pedagog. Nedostatak sredstava znači da su stručnjaci prezaposleni.

Sve više kaznenih djela protiv spolne slobode čine maloljetnici, što znači da se moraju izdvajati sve veća sredstva, i to, kako napominju, unutar i izvan centara.