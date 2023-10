FOTO/VIDEO Bliski istok na rubu većeg sukoba: SAD premješta nosač aviona, Izrael žestoko udara na Gazu - "Opseg ove operacije nešto je sasvim drugačije"

broj poginulih i ranjenih samo raste nakon napada Hamasa koji je započeo u subotu rano ujutro

SAD premješta svoj nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford, bliže Izraelu

Vijeće sigurnosti UN-a održalo je hitan sastanak

7:45 Izraelske snage i dalje se bore protiv naoružanih pripadnika Hamasa na sedam do osam lokacija u južnom Izraelu u blizini Pojasa Gaze, rekle su Izraelske obrambene snage (IDF) na brifingu u ponedjeljak, javlja BBC.

To uključuje i Be'eri, poljoprivrednu zajednicu, u koju su se preko noći infiltrirali borci Hamasa. Mnogi militanti su ubijeni, ali drugi se još uvijek skrivaju u kućama u kibucu, priopćio je IDF.

Izraelska vojska je rekla da je napala više od 1000 ciljeva u Gazi. "Opseg ove operacije nešto je sasvim drugačije. Potrebno je više vremena nego što smo očekivali da se stvari vrate u obrambeni, sigurnosni položaj", rekao je potpukovnik Richard Hecht na brifingu s novinarima.

7:30 Poljska je započela evakuaciju svojih državljana iz Izraela. Prvi zrakoplov s oko 120 ljudi sletio je rano jutros u Varšavu, objavio je poljski ministar obrane Mariusz Blaszczak. Tijekom dana očekuje se dolazak još dva zrakoplova, a najmanje dvije stotine poljskih vojnika pomaže u operaciji.

7:20 Jutro je donijelo nove izraelske raketne udare na Gazu. Dok odjekuju snažne eksplozije, iznad zgrada se dižu plamenovi i dim, javlja BBC.

7:15 Na azijskim burzama u ponedjeljak se trguje oprezno, cijene nafte su snažno porasle, a dolar i japanski jen ojačali dok ulagači prate vijesti o vojnom sukobu na Bliskom istoku.

7:10 Veleposlanik Izraela pri UN-u Gilad Erdan rekao je da ne vidi razlog da se ne nastave pregovori o normalizaciji odnosa Izraela sa Saudijskom Arabijom, koji se vode uz posredovanje SAD-a.

SAD šalje brodove i zrakoplove

7:00 Sjedinjene Američke Države će poslati više bojnih brodova i zrakoplova bliže Izraelu u znak podrške, rekao je ministar obrane Lloyd Austin, a Washington vjeruje da je napad Hamasa možda motiviran željom da se poremeti normalizacija izraelsko-saudijskih odnosa.

Pentagon će također poslati dodatne borbene zrakoplove u regiju, kazao je, a SAD je poručio i da bi se trebali nastaviti napori za normalizaciju saudijsko-izraelskih odnosa unatoč napadu Hamasa.

6:55 Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), potpukovnik Jonathan Conricus rekao je da je nakon gotovo 48 sati situacija u Izraelu užasna: "Još uvijek se vode borbe u južnom Izraelu, naše trupe se i dalje bore."



IDF procjenjuje da je više od 1000 militanata Hamasa ušlo na izraelski teritorij u subotnjem napadu. "S velikim brojem kritično ranjenih ljudi očekuje se porast broja više smrtnih slučajeva. Ovo je daleko najgori dan u povijesti Izraela. Nikada prije nije toliko Izraelaca ubijeno u jednom danu."



Povukao je usporedbu s SAD-om i rekao da bi napad ovog vikenda za Izrael mogao biti 11. rujna i Pearl Harbor spojeni u jedno.

Ukupni broj poginulih prešao 1000

6:50 Broj poginulih u Izraelu i Gazi prešao je tisuću - riječ je o više od 700 Izraelaca i više od 400 Palestinaca, a s obzirom na to da napadi ne prestaju, a među više od 2000 ranjenih ima onih koji su u kritičnom stanju očekuje se da će crne brojke i dalje rasti.

6:45 Hamas je rekao da je napad potaknut eskalacijom izraelskih napada na Palestince na Zapadnoj obali, Jeruzalemu i izraelskim zatvorima.

Vođa Hamasa Ismail Hanija je istaknuo prijetnje za jeruzalemsku džamiju Al-Aksu, nastavak izraelske blokade Pojasa Gaze i izraelsku normalizaciju sa zemljama u regiji.

6:40 Napad Hamasa, započet u zoru u subotu, predstavlja najveći i najsmrtonosniji upad u Izrael otkako su ga Egipat i Sirija iznenada napale u pokušaju da vrate kontrolu nad teritorijem izgubljenim u Jomkipurskom ratu prije 50 godina.

6:30 Borci palestinske islamističke organizacije Hamas su upali u gradove u Izraelu, koji se u subotu suočio s najsmrtonosnijim danom u proteklih nekoliko desetljeća. Izrael je u nedjelju uzvratio zračnim napadima na Palestince u Gazi, a poginulo je više stotina ljudi s obje strane.