Šokantno svjedočenje: "Otetu djecu šalju u vojne kampove u Sjevernoj Koreji i militariziraju"

Neka od ukrajinske djece koju je Rusija deportirala s okupiranih teritorija šalju se u vojne kampove u Sjevernoj Koreji, rekla je Katerina Raševska, stručnjakinja Regionalnog centra za ljudska prava, tijekom saslučanja u Senatu Sjedinjenih Država.

Raševska je za ove navode pokazala i dokaze o najmanje dvoje djece koji su doživjeli takvu sudbinu. Tvrdi da je dokumentirano 165 vojnih kampova u kojima se ukrajinska djeca militariziraju. Ti kampovi deluju na okupiranim teritorijima, unutar Rusije, u Bjelorusiji, ali i na teritoriji Sjeverne Koreje.

"Dvanaestogodišnji Miša iz okupirane Donjecke regije i šesnaestogodišnja Liza iz okupiranog Simferopolja poslani su u logor Songdowon u Sjevernoj Koreji, 9000 km od kuće", rekla je.

"Djeca su tamo učena da 'unište japanske militariste' i susrela su korejske veterane koji su 1968. napali američki mornarički brod Pueblo, ubivši i ranivši devet američkih vojnika", dodala je.

Katerina Raševska Foto: Afp

Otkad je Vladimir Putin napao Ukrajinu 2022., gotovo 20.000 ukrajinske djece je oteto i poslano u stotine ustanova unutar Rusije i na okupiranom teritoriju.

Prema istraživanju Laboratorija za humanitarna istraživanja (HRL) pri Školi javnog zdravstva Yalea, ta mjesta se kreću od ljetnih kampova i sanatorija do vojne baze, a u jednom slučaju i samostana.

No, najnovije informacije šokantno su otkiće koje pokazuje koliko je Putinova veza s Kim Jong Unom posljednjih godina postala jača.

Poznato je da se Rusija bavi deportacijama, preodgojem, militarizacijom i prisilnim posvajanjem ukrajinske djece s okupiranih teritorija Krima, Luganska i Donjecka najmanje od 2014. godine. No otkako je Putin prije više od tri godine naredio svojim trupama da uđu na ukrajinski teritorij, istraživači kažu da su se ti barbarski napori značajno proširili.

Voditelj Laboratorija za humanitarna istraživanja na Yaleu, Nathaniel Raymond, rekao je da se oko 35.000 djece još uvijek nalazi u ruskom pritvoru. Ovaj broj uključuje i neke koji su poslani da se bore protiv vlastite zemlje na prvoj crti bojišnice.

Kijev pak tvrdi da je broj još veći, a njihove procjene dosežu i 300.000 djece, piše The Sun.

Glavna skupština Ujedinjenih naroda Foto: AP Photo/John Minchillo

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je u srijedu rezoluciju kojom se od Rusije traži da osigura hitan, siguran i bezuvjetan povratak sve ukrajinske djece prisilno premještene ili deportirane tijekom rata u Ukrajini te se poziva Moskva da prestane s tom praksom. Rezoluciju je usvojila 91 država članica Opće skupštine UN-a, uključujući Sjedinjene Države, uz 57 suzdržanih glasova, a Rusija i 11 drugih zemalja glasale su protiv, javlja Reuters.