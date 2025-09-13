Vučić: "Ne isključujem i da će netko od nas biti ubijen"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je o atentatu na Charlieja Kirka, gostujući na televiziji Informer, rekao da nitko nije očekivao niti vjerovao da se nešto takvo može dogoditi u SAD-u, "zemlji koja je važila za demokraciju i jednu od najsigurnijih na svijetu".

"To je zastrašujuće, a još strašnije od toga su reakcije polovice građana Amerike koji ga nisu voljeli i pokazali su svoju neljudskost", istaknuo je Vučić.

Vučić je rekao i da su ljevičari "koji glume avangardu i elitu, sebi dali za pravo da ubijaju, dok vi drugi nemate pravo ni poprijeko ih pogledati". Zaključio je i da je "liberalni pokret stvorio situaciju u kojoj su kućni ljubimci važniji od djece i da svi moramo voljeti ljubimce više od djece, kako se ne bismo zamjerili ljevičarskoj eliti".

Osvrnuo se i na Srbiju i rekao da najveći bijes "kod onih koji su rušili Srbiju 10 mjeseci" izaziva poziv na dijalog".

"Kad bih spomenuo poziv na dijalog ili debatu, to bi odmah izazvalo nevjerojatnu dozu bijesa i visok stupanj agresije kod njihovih pristalica, lidera, novinara i medija. Kod njih bijes izaziva ono što je sasvim normalno i uobičajeno, jer je za njih to nenormalno", rekao je Vučić.

Komentirao je i situaciju u Nepalu i naglasio da su "ubijali ljude, a onda su kreteni dan poslije, kao iz blokaderskog priručnika, otišli čistiti opuške".

"Pokušali su uništiti sve vrijednosti našeg društva, sve političke slobode. Nekada sam tri puta gledao svaku predstavu u kazalištu, ali zašto da idem gledati političke performanse i krvave ruke na kraju?Tko ste vi da kvarite išta političkim predstavama", rekao je Vučić.

"Ako sjednu u fotelju, ne isključujem mogućnost da će netko od nas biti ubijen", poručio je predsjednik Srbije. Vučić je također otkrio da je ubijeni Charlie Kirk početkom listopada trebao biti njegov gost.

Govorio je i o prijevremenim izborima u Srbiji i naveo dva moguća termina - travanj ili prosinac sljedeće godine, naglasivši da bi on više volio da to bude prosinac.

Kazao je da bi podnio ostavku nešto ranije kako bi svi išli na izbore istodobno.

"Nema tu velike filozofije – ljudi će tada vidjeti kakve su im plaće i mirovine i sami će procijeniti", rekao je.

Upitan o protivnicima, Vučić je naveo da se ne bori protiv nepoznatog protivnika, već protiv "protivnika bez lica, plana, programa i ideje".

Izbori će, prema njemu, biti njihov konačni poraz.

"Glavni organizator dolazi iz inozemstva, radili su na umrežavanju i financiranju naših ljudi, stvaranju studentske medijske mreže, razarajući vrijednosti našeg društva", rekao je Vučić, dodajući da su uključene i strane obavještajne agencije.

Naveo je da se radi o tri zemlje koje to podržavaju financijski, logistički i politički, ali da je primoran ne izgovoriti o kojima se radi. Istaknuo je da taj scenarij nije pripreman sada, već da je trebalo uslijediti nakon tragedija u Ribnikaru, Malom Orašju i Duboni, no kako nije bilo političke alternative, gradile su se druge "nevine, naivne i bez lica".

Govorio je i o zvučnom topu na prosvjedima u Srbiji i ponovio da ga nije bilo, da nitko u to ne vjeruje i da "čak i oni znaju da lažu", prenosi N1.