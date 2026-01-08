Slovenka umrla nakon liposukcije u Turskoj: Iako se žalila, na hrvatskom joj govorili - "to je normalno stanje"

Tijelo 44-godišnje žene iz Slovenj Gradeca, koja je početkom godine umrla u Turskoj zbog komplikacija nakon kozmetičkog zahvata, stiglo je u Sloveniju. U srijedu je nad njom obavljena obdukcija. Slovenska policija zatražila je od turskih kolega informacije o okolnostima smrti, ali do sada nije dobila puno informacija.

Prema neslužbenim informacijama, među komplikacijama nakon operacije bila je plućna embolija.

U međuvremenu, slovenska policija, na temelju međunarodne suradnje putem Interpola, zatražila je od turskih sigurnosnih vlasti dostupne informacije, no prema Večeru, do sada su dobili samo oskudne informacije o tome koji su postupci provedeni nad 44-godišnjakinjom i kada, naglašavajući da su joj kasnije pružili pomoć.

Rođakinja pokojnice prije nekoliko je dana objasnila da je 44-godišnjakinja otputovala u Istanbul preko agencije koju je pronašla na internetu. Prema njezinim riječima, klinika u kojoj je zahvat obavljen nije na odgovarajući način reagirala na njezina upozorenja o lošem osjećaju i krvarenju.

Razgovarala je samo s prevoditeljem, s kojim je komunicirala na hrvatskom, koji joj je odgovorio da je, prema riječima liječnika, to "normalno stanje" nakon zahvata, piše Dnevnik.si.

Četiri dana nakon zahvata 44-godišnjakinja je doživjela srčani zastoj. Nije jasno tko ju je pronašao, ali je odvezena u drugu bolnicu, gdje je reanimirana, intubirana i priključena na respirator. Umrla je deset dana kasnije.

Kozmetički ili medicinski turizam procvjetao je u Turskoj posljednjih godina, dijelom zbog znatno nižih cijena zahvata nego u SAD-u, Australiji i Europi. Samo u 2021. godini najmanje 1,5 milijuna stranih gostiju bilo je u raznim klinikama, a broj se povećava iz godine u godinu.

Na web-stranici odvjetničkog društva Oran Partners priznaju da je Turska postala globalno središte za kozmetičke zahvate, ali istovremeno naglašavaju da se mogu pojaviti komplikacije.

Najčešće pri operaciji nosa i povećanja grudi, a liposukcija je na trećem mjestu po komplikacijama.

Odvjetnički ured istaknuo je slučaj 27-godišnje Belgijanke koja je na Instagramu pronašla "slavnog" kirurga. Slučajno joj je probio tanko crijevo tijekom zahvata, što nije primijećeno sve dok se žena dva dana kasnije nije srušila od sepse. Život joj je spašen, ali posljedice će osjećati zauvijek.

Postoji još mnogo sličnih i puno gorih slučajeva. U siječnju prošle godine, samo nekoliko sati nakon kozmetičkih zahvata (povećanje grudi, liposukcija, operacija nosa) u Turskoj, umrla je 31-godišnja pjevačica i influencerica iz Mozambika Ana Barbara Buhr Buldrini. U zamjenu za promociju klinike Tusa u Istanbulu na društvenim mrežama dobila je zahvate besplatno. Pokazalo se da je klinika već imala nekoliko slučajeva neuspješnih zahvata, ali su problemi "riješeni" promjenom imena.

Prošlog travnja 40-godišnja Britanka Charlie Sugden zamalo je umrla od trovanja krvi nakon liposukcije.

Prošlog listopada 50-godišnja Talijanka Milena Mancini navodno je umrla nakon "slučajne ozljede trbuha" tijekom liposukcije u privatnoj klinici u Istanbulu.