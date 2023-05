Britanski državljan upucan je u Sudanu dok je tražio vodu i hranu, a njegova supruga pronađena je nakon nekoliko dana mrtva u kući. Umrla je od gladi.

Muškarca od 85 godina, inače britanskog državljanina, u Sudanu su ustrijelili snajperisti, dok je njegova supruga umrla od gladi nakon što ih je britansko veleposlanstvo ostavilo da se sami snalaze, rekla je njihova obitelj za BBC News Arabic.



Abdalla Sholgami živio je sa svojom 80-godišnjom suprugom s invaliditetom Alaweyom Rishwan odmah preko puta britanskog veleposlanstva u Kartumu.

No, unatoč opetovanim pozivima u pomoć, Sholgamiju nikad nije ponuđena podrška da napusti Sudan, čak ni kad je britanski vojni tim poslan da evakuira diplomatsko osoblje. Umjesto toga starijem je paru rečeno da odu na aerodrom koji je 40 kilometara izvan Kartuma - što bi značilo prelazak ratne zone - kako bi se ukrcali na let za evakuaciju.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova priznalo je za BBC da je slučaj Sholgamijevih "izuzetno tužan", ali i da je njihova mogućnost pružanja konzularne pomoći ograničena te da ne mogu pružiti osobnu podršku unutar Sudana.



U Sudanu je izbio sukob između čelnika regularne vojske i paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF) još 15. travnja, a u subotu je počelo sedmodnevno primirje.

Britansko veleposlanstvo evakuirano je uz potporu britanske vojske i kraljevskih zračnih snaga malo više od tjedan dana nakon početka borbi.

"Baku sad ne mogu ni pokopati"

Sholgamijeva unuka Azhaar Sholgami kaže da je veleposlanstvo od kuće djeda i bake udaljeno doslovce četiri koraka.



"Obavijestili su me da imaju stotinu vojnika koji su došli i evakuirali svoje osoblje. Nisu mogli prijeći cestu?" kaže unuka.



Suočen s gladovanjem i nedostatkom vode, Sholgami je bio prisiljen napustiti svoju ženu kako bi potražio pomoć. Dok je bio vani, tri puta su ga pogodili snajperisti - u ruku, prsa i donji dio leđa. Budući da tamo gdje je bio nije radila nijedna bolnica, Sholgami je zatim odveden članu obitelji u drugi dio Kartuma i preživio je.



Ali njegova je supruga ostala prepuštena sama sebi jer nitko od obitelji nije mogao do nje zbog snajperista. No, nastavili su tražiti pomoć. Službenik turskog veleposlanstva pronašao ju je mrtvu u kući nekoliko dana kasnije. Njezino tijelo i dalje je tamo.

"Baka mi je umrla sama u Sudanu, sad je ne mogu ni pokopati", kaže izbezumljena unuka.



"Ono što se dogodilo baki i djedu bio je zločin protiv čovječnosti, ne samo od RSF-a, ne samo od sudanske vojske, već i od britanskog veleposlanstva jer su oni jedini mogli spriječiti da se ovo dogodi", rekla je za BBC.