RT je objavio snimku na kojoj se vidi kako auto ubrzava prije nego što je udario u policajca i odbacio ga na cestu. Policajac je ostao nepomično ležati dok ga nisu pokupili kolege i odvezli u bolnicu. U prosvjedima diljem SAD-a uhićene su tisuće ljudi, a petero je poginulo.

Prosvjedi i neredi koji su se proširili SAD-om nakon pogibije Georgea Floyda prilikom uhićenja uzimaju sve više danka. Uhićene su tisuće ljudi, a poginulo ih je petero. Jedan od potonjih mogao je biti i policajac u Bronxu kojeg je na raskrižju pokosio automobil nakon što se vozač namjerno zaletio u njega.

This looks like murder. A police officer was just run over by a speeding car in the Bronx. pic.twitter.com/fkrxzMEetx