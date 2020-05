Prosvjedi i val nasilja nakon smrti Georgea Floyda (46), koji je preminuo u ponedjeljak u Minneapolisu nakon što mu je policajac Derek Chauvin koljenom pritisnuo vrat, ne smiruju se. U New Yorku je došlo do incidenta u kojem su policajci automobilom pregazili prosvjednike, policijska postaja u Fergusonu evakuirana je nakon što je znatno oštećena u napadima prosvjednika.

Derek Chauvin je optužen za tzv. ubojstvo trećeg stupnja i ubojstvo bez predumišljaja, a za ubojstvo trećeg stupnja u Minnesoti je predviđena kazna zatvora do 25 godina.

Ogorčenje zbog incidenta dovelo je do niza protesta, od kojih su brojni sve nasilniji, a proširili su se na čak 25 gradova diljem SAD-a u protekle četiri noći.

Od Los Angelesa i Miamija do Chicaga, prosvjedi su obilježeni porukama "Ne mogu disati", posljednjim umirućim riječima Georgea Floyda.

"Ovo je trenutak. Trenutačno imamo utjecaje. Ljudi će se osvrnuti, naša djeca će se osvrnuti na ovo i reći:" Bili ste dio toga. Imam djeda koji je marširao pored Martina Luthera Kinga Jr. u 60-ima, i bio je nevjerojatan. Bio bi ponosan što nas sve vidi ovdje. Moramo nastaviti gurati naprijed," kazao je jedan od prosvjednika.

Policajci pregazili prosvjednike

U 25 gradova, 16 saveznih država proglašen je policijski sat nakon što su prosvijedi postali sve nasilniji, ne pomaže ni prisutnost NAcionalne garde na ulicama. Situacija je izmakla kontroli.

Šokantan video stigao je iz Brooklyna gdje su dva policajca autima pregazila prosvjednike, koji su ih prije toga napali.

"Volio bih da službenici to nisu učinili", rekao je gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio, nakon što je policija ušla u barijeru i zadržala prosvjednike. Snimku gaženja prosvjednika nazvao je ''uznemirujućom'', ali dodao kako ''policajci nisu započeli tu situaciju. Prosvjednici su ih pokušali ozlijediti i oni su jednostavno došli u situaciju u kojoj su se morali braniti''. Dodao je kako za incident neće kriviti policajce te dodao kako u New Yorku neće biti proglašen policijski sat.

Sjedinjenim Državama šire se neredi zbog ubojstva Georgea Floyda: "Jedini put da prebrodimo ovo nije nasilje"

Neredi na ulicama Minneapolisa zbog rasizma, Trump zaprijetio prosvjednicima: "Kad počne pljačka, počne pucnjava"

"Činjenica je da vrlo malo ljudi prosvjeduje u ovom trenutku, rekao je novinarima oko ponoći. Policija se bavi time, u gradu živi osam milijuna ljudi, atrenutno ih prosvjeduje nekoliko stotina'', dodao je Del Blasio.

Zgrada policijske uprave u Fergusonu oštećena je i evakuirana

Policijska uprava u Fergusonu, Missouri, oštećena je i evakuirana nakon što je napadnuta ciglama, stijenama i bocama od strane prosvjednika.

Uskoro opširnije.