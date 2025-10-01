Strava u popularnoj destinaciji! Litica se urušila na hotel, gosti su bježali na balkone i vrištali: "O, moj Bože!"

Uragan Gabrielle koji od prošlog tjedna hara Atlantikom opustošio je španjolske otoke Ibizu i Formenteru te provinciju Valenciju. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju automobile koje nosi poplava, a vatrogasci su imali pune ruke posla jer je mnogo ljudi bilo zatočeno u domovima i vozilima. Bojne su prometnice poplavljene te je nastala golema šteta.

A posebno dramatično bilo je na Ibizi, gdje je obilna kiša izazvala aktivaciju klizišta, pa su se goleme stijene urušile na hotel Vibra Tropical Garden s četiri zvjezdice, piše The Sun.

Nakon odrona kamenja četiri osobe bile su zarobljene u hotelu koji se nalazi nedaleko od poznate plaže Figueretas i u blizini je središta grada te stare četvrti Ibize. Dvije od tri ozlijeđene osobe primile su liječničku pomoć na mjestu događaja zbog lakših ozljeda, dok je treća prevezena u obližnju bolnicu.

Shock moment cliff collapses onto Ibiza hotel as island battered by mega stormhttps://t.co/y41HAn1cre — Lizzie Dripping (@Lizzie_d30) October 1, 2025

Objavljena je i snimka na kojoj se čuje kako britanska turistica više puta viče: "O, moj Bože, o, moj Bože" dok se kamenje praćeno tutnjavom obrušavalo na hotelski kompleks. Vidi se i kako gosti tijekom dramatičnih trenutaka žure na balkone. Video možete pogledati ovdje.

Oko 220 gostiju evakuirano je tijekom noći i premješteno u hotele u obližnjem ljetovalištu Playa d'en Bossa.