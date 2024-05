VIDEO Strašna nesreća: Reklamni pano veći od olimpijskog bazena pao na ljude i aute, 14 poginulih

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a još 75 je ozlijeđeno nakon što je reklamni pano veći od olimpijskog bazena pao na njih tijekom oluje u indijskom financijskom središtu Mumbaiju, objavile su vlasti u utorak.

Videosnimke od ponedjeljka pokazuju kako se pano trese pod vjetrom prije no što pada na kuće i benzinsku postaju pored prometne ceste u istočnom predgrađu Ghatkoparu. Grad je pogodila oluja koja je zaustavila promet na cestama i avionske letove.

Lokalne vlasti objavile su kako je najmanje 75 ozlijeđenih odvedeno u bolnicu nakon nesreće te da je 31 u međuvremenu pušteno doma.

Agencija vlasnica panoa nije imala dozvolu vlasti da ga postavi, objavilo je lokalno tijelo. Pano je imao oko 1300 kvadratnih metara, što je devet puta više od maksimalno dopuštene veličine. Agenciji je naređeno da odmah ukloni sve svoje panoe.

