FOTO/VIDEO Apokaliptični prizori i potop usred pustinje: Obilna kiša izazvala kaos u Dubaiju, putnički zrakoplov glisira po vodi

Jako nevrijeme i obilna kiša pogodili su Dubai. Društvene mreže pune su objava koje prikazuju grad koji je paraliziran uslijed poplava i jakih oborina.

Nakratko je bio zaustavljen i promet u velikoj međunarodnoj zračnoj luci u Dubaiju. Kiša je neuobičajena pojava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, inače sušnoj državi, ali se povremeno javlja tijekom hladnijih zimskih mjeseci.

Objavljen je i snimak na kojem se vidi putnički zrakoplov u Dubaiju kako glisira po vodi.

Na platformi X objavljen je i video na kojem se vidi kako munje paraju nebo nad gradom.

This is NOT a Timelapse. This is the most lightning I’ve ever seen. #Dubai pic.twitter.com/c1dKDlKUP1

The big rain has come now. It does not seem in the best mood.#dubai #rain pic.twitter.com/aTmH0pVEpf