Američki izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg govorio je o tome što se događalo iza kulisa sastanka Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ovalnom uredu. Napomenuo je da su uoči sastanka dali smjernice Zelenskom.

"Ne pregovara se o mirovnim raspravama u javnosti. Ne pokušavate izazvati predsjednika Sjedinjenih Država u Ovalnom uredu", kazao je.

Kellogg na Vijeću za vanjske odnose u Washingtonu rekao da su se Ukrajinci sami doveli u neugodnu sitiuaciju.

Kaže kako je planirano da se uđe na sastanak, potom je trebao slijediti ugovor o plemenitim metalima kao tema i negovo potpisivanje, pa ručak, nakon toga konferencija za novinare i protokol završetka susreta, a ne da dođe do rasprave o mirovnim pregovorima u javnosti.

"To je postala vrlo borbena konferencija koja je trajala kojih 50 minuta, koja je sve iznenadila. Nije da predsjednik Zelenski nije bio svjestan da je ono što smo htjeli od Ukrajinaca da zapravo dođu ovamo i stanu na pripremljenu pozornicu, otvara se susret, ide se dalje. Stoga uopće ne krivim predsjednika Sjedinjenih Država", rekao je Kellogg, kako prenosi The Guardian.

Kellogg je branio Trumpovu odluku da pauzira pomoć i obavještajne podatke, rekavši da je jasno dao do znanja da "nije gotovo, to je stanka".

Pozvao je Zelenskog da potpiše sporazum o mineralima kako bi mogao nastaviti surađivati s američkom administracijom.

"Ono što želim reći je, i moje osobno uvjerenje je da ne možete krenuti naprijed dok ne dobijete potpisani dokument. Imao je mogućnost to učiniti kad sam ja bio u Ukrajini, oni to nisu učinili, imali su mogućnost to učiniti prošli tjedan, a nisu to učinili", rekao je.

