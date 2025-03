Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz opisao je trenutak kada je ''još uvijek svadljivom" ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekao da je vrijeme da napusti Bijelu kuću nakon povijesno spornog sastanka u Ovalnom uredu s predsjednikom.

Obje strane su se povukle u odvojene prostorije nakon što su novinari otišli, a Waltz je tijekom subotnjeg intervjua za Fox News rekao da su on, državni tajnik Marco Rubio i drugi najviši dužnosnici tada "prilično jednoglasno savjetovali predsjednika da nakon one uvrede u Ovalnom uredu, jednostavno ne vidimo kako to može ići naprijed, da bi bilo kakav daljnji angažman od ovog trenutka samo išao unazad."

Kako je izvijestio CNN, Waltz je tada poslan da prenese poruku da Zelenski više nije dobrodošao.

Na pitanje Fox Newsa je li se činilo da je Zelenski prepoznao što se dogodilo, Waltz je rekao: "Ne, nije. Iskreno, njegov tim jest. Njegov veleposlanik i njegov savjetnik bili su praktički u suzama želeći da se ovo pomakne naprijed. Ali Zelenski je i dalje sipao argumente."

Waltz je zatim ispričao što je rekao Zelenskom: "Ovdje vrijeme nije na tvojoj strani. Vrijeme nije na vašoj strani na bojnom polju. Vrijeme nije na vašoj strani s obzirom na situaciju u svijetu, i što je najvažnije, američka pomoć i tolerancija poreznih obveznika nisu neograničeni.”

Zelenski, dodao je, "nije dobio dopis da je ovo novi šerif u gradu. Ovo je novi predsjednik i odlučni smo zauzeti novi pristup miru."

Podsjetimo, Trump i potpredsjednik JD Vance tijekom sastanka su otvoreno pred prisutnim medijima kritizirali Zelenskog zbog "nedostatka zahvalnosti", a ukrajinski čelnik odustao je od brojnih točaka dok je razgovor postajao sve napetiji.

