Muškarac je uhićen ranije ovog mjeseca u međunarodnoj zračnoj luci Boston Logan jer je navodno nosio "vampirsku slamku" u ručnoj prtljazi. Iako sam naziv asocira na Drakulu i šišmišime krvopije, ali slamke zapravo nemaju nikakve veze s vampirima.

Izraz "vampirska slamka" koristi se za slamku od titana sa šiljastim rubom. Policija iz Massachusettsa rekla je da je slamka zaplijenjena putnika te da je kupljena od Szabo Inc. , koja prodaje vampirske slamke od titana za 72 eura.

Slamka ima višestruku upotrebu, prema Szabovom popisu proizvoda. Ona "korisniku omogućuje da bez napora popije bilo koji gusti shake ili smoothie." Ali je također "dizajnirana za samoobranu" i "dovoljno je dugačka da se može koristiti kao bodež".

U popisu se navodi da se slamka može lako nositi u javnosti "bez privlačenja pozornosti", a također se može koristiti za bušenje guma. “Izrezbareni vrh slamke dovoljno je oštar da probuši većinu sintetičkih materijala”, stoji u popisu, piše CNN.

Sigurnosni stručnjak o ubojstvu u klubu: "Treba priznati da imamo problem s kriminalnim podzemljem, korupcijom, oružjem…"

Žena skrivala zlatni pištolj, razotkrila je granična kontrola: Prijeti joj do 10 godina zatvora

Nekoliko drugih tvrtki također reklamira slamke od titana za samoobranu. Zakonitost nošenja vampirske slamke ovisi o lokalnim zakonima o oružju.

"U Massachusettsu, gdje je muškarac uhićen, ilegalno je nositi određene oštre instrumente", rekla je državna policija.

What is a vampire straw? A closer look at the weapon confiscated from a Boston traveler’s luggage. https://t.co/WCyd7qfQGT