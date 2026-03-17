Politički skandal u susjedstvu: Janšu se povezuje sa zloglasnom izraleskom tvrtkom, cure i snimke

Manje od tjedan dana uoči parlamentarih izbora, Sloveniju potresa veliki politički skandal.

Prema izvješću Instituta 8. mart i istraživačkom magazinu Mladine, bivši premijer Janez Janša je krajem prošle godine primio predstavnike izraelske tvrtke Black Cube, koja se bavi obavještajnim operacijama u cijelom svijetu.

Predstavnici ozloglašene tvrtke poznate su po tome što mame političare na sastanke i predstavljaju se kao investitori, da bi zatim mogli anonimno objaviti dijelove razgovora, često izvučene iz konteksta, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

Na internetu je objavljeno više snimaka na kojima se nalaze lijevi političari i drugi akteri bliski ljevici, na kojima se čuju izjave koje upućuju na korupciju, za što neki okrivljuju Janšu.

"Danas su neki novinari i Nika Kovač otkrili da ste se 22. prosinca navodno sastali s agentima izraelskog Black Cubea u sjedištu vaše stranke. Pa razjasnimo. Jeste li se sastali s tim izraelskim agentima ili ne?", Janšu je upitala novinarka.

"Dakle, nismo se sastali ni s jednim agentom, ni tog datuma ni bilo kojeg drugog i vrlo je smiješno da gospođica Kovač, za koju ste nedavno otkrili da se financira iz inozemstva, danas na konferenciji za novinare govori o tome da se na izbore u Sloveniji pokušava utjecati iz inozemstva. Ona utječe na izbore i financira se iz inozemstva", odgovorio je.