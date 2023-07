VIDEO Napokon riješen misterij: Otkriveno što je zapravo misteriozni objekt koji se nasukao na australskoj plaži

Tajanstveni metalni cilindar koji je 17. srpnja otkriven na plaži u Green Headu, udaljenom 250 kilometara od Pertha bio je sastavni dio treće faze indijske rakete Polar Satellite Launch Vehicle, potvrdila je dvotjedna istraga Australske svemirske agencije.

Ostaci se nalaze u skladištu Australske svemirske agencije koja u suradnji s indijskom organizacijom utvrđuje koji će biti sljedeći koraci s obzirom na obaveze koje proizlaze iz sporazuma Ujedinjenih naroda, objavljeno je.

The debris remains in storage and the Australian Space Agency is working with ISRO, who will provide further confirmation to determine next steps, including considering obligations under the United Nations space treaties.