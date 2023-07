Htjeli su obnoviti svoj dom, a onda im je nevrijeme sve uništilo. Sada ruševine gledaju iz prozora kontejnera: "Sve je izgubljeno"

Neki bi rekli da Damir Krnić nije imao puno, ali skromni dom do sada je dijelio sa suprugom i petero djece, a to je za njega bilo sve. No u nevremenu, u trenutku je bez tog doma ostao.

"Sve je izgubljeno. Majstori su nam rekli da je to 100 posto šteta. Znači, trebalo bi graditi od temelja sve nanovo. Sve rušiti", požalio se Damir reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

Novi dom obitelji sada je bijeli kontejner Civilne zaštite koji stoji tik uz njihovu, nevremenom uništenu kuću, a na takav dom tek se treba priviknuti.

Njima je najvažnije da su na okupu, i stisnut će se jedno uz drugo u taj 31 četvorni metar. Samo da budu sigurni.

"Najmlađa je jako doživjela taj stres. Ona nije nama htjela par dana ni jesti niti ništa. Sada pomalo nadolazi. Trebat će se poraditi s djecom što se tiče toga svega, ako bude trebalo i psihološka pomoć", ispričala je Danijela Benković.

U tijeku je obnova, isušivanje, prioriteti su osnovna životna pitanja, no za neke kuće, jednostavno – spasa nema.

"Trenutno na županiji Vukovarsko-srijemskoj je postavljeno 15 stambenih kontejnera. Za sad imamo zahtjeve za preko 30 kontejnera. Dinamika dostavljanja je dan za danom", objasnio je Stjepan Draganić iz Civilne zaštite.

Iako kontejner ima i klimu, a doći će i struja i voda, bijeli limeni zidovi, ipak nisu dom. No braća Marko i Siniša će se potruditi da to postane.

Reporteru su ispričali i kako će urediti sobu. "Kako stignemo. Malo ćemo polijepiti koji poster i tako", rekao je Marko. Na zidu će se naći i Luka Modrić, potvrdio je.

Nogomet je najvažnija, ali ipak sporedna stvar u životu. Jer na prvom je mjestu – obitelj.

"Ja ću pomagati svojim sestrama što budem mogao. Što bude trebalo, donijet ću im i pomoći u svakavim situacijama", rekao je Siniša, kao da su u pravoj kući.

No koliko će vremena čekati da se vrate među prave zidove?

"Pa ja vjerujem da će to biti što prije. Mi smo mislili tu kuću obnavljati. Nabavili smo crijep, vrata, prozore, sve novo. Ali eto, došla je ta oluja i sve odnijela", ispričao je Damir.

Marko iz kontejnera, kroz prozor gleda prema svojoj kući koju je poharalo nevrijeme. Među ovim, privremenim zidovima, hodat će još neko vrijeme, a kada će konačno leći u svoj – pravi krevet pokazat će vrijeme koje mu do sada – nije bilo naklonjeno.

