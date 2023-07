VIDEO Na plaži pronađen misteriozni metalni cilindar, nitko ne zna o čemu se radi: "Ne približavajte se, tretiramo ga kao opasan!"

Ogromni metalni cilindar isplivao je na plažu u Zapadnoj Australiji, a stanovnici su odmah alarmirali policiju koja je izdala upozorenje da mu se ne približavaju te da ga se tretira kao opasan objekt dok ne utvrde točno o čemu se radi.



Ogromni cilindar bakrene boje izgleda djelomično oštećeno na video snimkama objavljenim na društvenim mrežama.

Policija je odmah odbacila ideju da dolazi s nestalog leta MH370, koji je nestao na svom putu od Kuala Lumpura do Pekinga u ožujku 2014.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



