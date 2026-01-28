Stanovnicima na klizištu stiže mizerna pomoć, bijesni su na vlasti: "Na katastrofu upozoravamo već 30 godina"

Klizište koje je nakon snažnih oluja prošlog tjedna zadesilo sicilijansko mjesto Niscemi još je bez konkretnog rješenja. Uslijed odrona, koji se proteže duž četiri kilometra, mnogi su zbog vlastite sigurnosti morali napustiti svoje domove – evakuirano je oko 1600 ljudi.

Mještani govore da na bilo kakvu sanaciju čekaju već 30 godina, no vlasti nisu ništa poduzimale kako bi spriječile katastrofu koja se upravo događa.

Niscemi leži na izrazito nestabilnom tlu od gline i vapnenca. Klizišta su ondje zabilježena još u 18. stoljeću, a ozbiljnija aktivacija dogodila se i 1997. godine. Danas se povijest ponavlja u istim dijelovima mjesta.

Klizište u mjestu Niscemi - 2 Foto: Afp

Opstanak ljudi tamo sada je, osim zbog klizišta, i gospodarski ugrožen. Niscemi je poznat po poljoprivredi i uzgoju ljubičaste artičoke, no mjesto sada živi u strahu zbog budućnosti.

"Geolozi kažu da u cijeloj Europi ne postoji usporediv slučaj. Na nekim mjestima linija klizišta duboka je do 50 metara, doslovno je nastao kanjon", upozorava don Giuseppe Cafà, župnik mjesne crkve Presvetog Srca.

Proglašena je crvena zona, koja se proteže 150 metara od početka tzv. linije odvajanja tla. Ulazak je strogo zabranjen.

U katastrofalno stanje uvjerili su se i državni i regionalni dužnosnici, među njima i čelnik talijanske Civilne zaštite Fabio Ciciliano.

"Cijelo brdo klizi prema ravnici Gela. Kuće uz rub klizišta više nikada neće biti sigurne za stanovanje. Za te obitelji mora se planirati trajno preseljenje. Mora postojati sigurnosna zona, sve drugo je preuranjeno", kazao je Ciciliano.

Klizište u mjestu Niscemi - 3 Foto: Afp

Vatrogascima je čak zabranjen ulazak u neke kuće kako bi se iznijele osobne stvari jer je rizik prevelik.

Predsjednik Sicilije, Renato Schifani, poručio je kako će regija, o državnom trošku, osigurati trajni smještaj svima koji se neće moći vratiti u svoje domove.

Za raseljene obitelji aktiviran je državni fond za samostalni smještaj (CAS). Pomoć iznosi 400 eura po obitelji, uz dodatnih 100 eura po članu, do maksimalno 900 eura mjesečno, i to tijekom jedne godine. Isplate bi trebale početi u idućim danima, piše ilsole24ore.com.

Klizište u mjestu Niscemi - 1 Foto: Afp

Klizište u mjestu Niscemi - 4 Foto: Afp

U Niscemi je stigla i glavna tajnica Demokratska stranka Italije, Elly Schlein, koja je upozorila da se situacija mora tretirati kao iznimna i hitna.

"Ovo je aktivno klizište i potrebni su najbolji stručnjaci da bismo razumjeli kako osigurati područje", poručila je. Dodala je kako je šteta od nedavnih vremenskih nepogoda u Italiji procijenjena na dvije milijarde eura, a državna pomoć od 100 milijuna eura je nedovoljna.

Oporba predlaže da se milijarda eura, predviđena za most preko Mesinskog tjesnaca, preusmjeri za pomoć pogođenim područjima.

Dok se nastavljaju politička prepucavanja, stanovnici Niscemija pakiraju ono malo što mogu ponijeti, svjesni da se neki od njih u svoje domove više nikada neće vratiti.