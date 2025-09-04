Drama u vrtiću: Počele su nestajati igračke, a ubrzo je otkrivena šokantna priča

U banatskom mestu Čenta u Vojvodin nalazi se Osnovna škola Branko Radičević u okviru koje radi i dječji vrtić. Umjesto da se djeca i roditelje vesele novom početku vrtićke godine njih muče brige. Naime na mjestu gdje svakodnevno borave djeca, igraju, jedu, spavaju pojavili su se štakori.

"Primijetili smo da nema svih igračaka i onda smo, malo po malo, saznali da su ih štakori grickali. Uprava škole nam je rekla da su se štakori pojavili tijekom školskih praznika, ali mi smo čuli da ih je bilo i tijekom proljeća, samo tada problem nije riješen. Uprava nas uvjerava da je sve riješeno, ali mi im ne vjerujemo" pričaju zabrinuti roditelji.

Oni žele znati tko i kada je napravio deratizaciju i dezinsekciju te je li to radila kvalificirana institucija te potvrdu da je prostor za mališane siguran.

"Ova obrazovna ustanova postupa u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju tu oblast, uz suradnju sa relevantnim institucijama nadležnim za te poslove, a u skladu sa važećim ugovorima", odgovor je ravnatelja OŠ Branko Radičević iz Čente Zlatka Bulića, piše Zrenjaninski.