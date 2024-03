VIDEO Jeziva snimka: Brod se zabio u most i srušio ga, automobili popadali u rijeku

Putnički most u američkom grad u Baltimoreu srušio se nakon što je u jedan od njegovih stupova udario brod. Nesreća se dogodila u utorak u 1:30 ujutro, kada, srećom, na mostu Francis Scott Key nije bilo puno prometa.

Lokalni mediji javljaju da je nekoliko vozila palo u vodu te je u tijeku akcija potrage i spašavanja. Na mostu se u trenutku nesreće nalazilo sedam radnika i najmanje tri do četiri osobna vozila, javili su vatrogasci.

Francis Scott Key Bridge putnički je most iznad rijeke Patapsc, dug 2,5 kilometara sa četiri vozne trake koji spaja baltimoršku luku s urbanim središtem.

"Sve su trake zatvorene u oba smjera zbog incidenta na I-695 Key Bridgeu. Promet se odvija zaobilazno", objavila je prometna uprava Marylanda na svom profilu na X-u.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn