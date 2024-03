Kad ne izrađuje nagrađivanu tjesteninu, radi u vrtu, a prepreka mu nisu ni godine, ni autizam: "Takvo dijete se valjda rađa jednom u 1000 godina"

Petar Čop ima tek 18 godina i dijagnozu autizma, a radi domaću tjesteninu koja je osvojila čak četiri zlatne medalje. Da sve bude još bolje, ni on, ni njegovi roditelji, prije godinu dana o proizvodnji tjestenine nisu znali ama baš ništa.

"Nije teško. Lagano mi je, sve mogu napraviti što treba", rekao je Petar Čop o svom poslu.

Ni autizam nije prepreka kad nešto želiš. I kad imaš mamu poput Snježane. Mamu koja se nogama i rukama bori za svoje dijete.

"On je dijete koje ne voli puno pričati, ali voli puno raditi. I vi njemu samo pokažete, ne riječima nego baš pokazati i riječima. On će to iskopirat bez problema", objasnila je Snježana Čop, Petrova majka.

Petar radi sam, sam i važe te pakira. Da bi Petar to mogao raditi, njegovi su roditelji digli kredit. I uredili mali pogon. Tek su krenuli, pa još ne znaju i hoće li biti isplativo.

"To će pokazati vrijeme. Mi smo razmišljali da dijete nema prekid. Poslije škole kad je ovako već sve išlo sad da završi na burzi. Mislim, to ne bi imalo smisla. Možda nekome bi, al nama ne bi", rekla je za Dnevnik Nove TV Snježana Čop.

O proizvodnji tjestenine nisu znali ništa, ali stručni ljudi su im pomogli. Nisu, kaže Snježana, htjeli uzeti novac ni za gorivo, pa ni kavu.

"Za nula kuna zato što znaju cijelu priču o Petru. I žive s Petrom. Evo, gospodin Franjo Klarić iz Zagreba, glavni tehnolog. On je došao tu sa svojim suradnicima i učio nas", prepričava Snježana Čop.

Petrovi roditelji htjeli su povući poticaj za samozapošljavanje za osobe s invaliditetom.

"Da bi povukli mjere za samozapošljavanje morate imati firmu, obrt ili što god na sebe. A ja sad pitam kao roditelj - tko bi to od roditelja stavio firmu u današnjoj administraciji na vlastito djete s autizmom? Ma i teškoćama", pita se Petrova majka.

Zato su obrt otvorili na svoje ime. Kad Petar nije u pogonu, on je u školskom vrtu. Ide u Prirodoslovnu školu, za vrtlara.

"Takvo dijete se valjda rađa jedan put u 1000 godina. Stvarno, takve razvijene radne navike, ništa mu nije teško, sve hoće i stvarno je vrijedan", rekla je Svjetlana Rogoz Klasan, Petrova profesorica poljoprivredne grupe predmeta.

Petrova priča rezultat je rada cijele zajednice oko Petra. I pokazatelj je kako se može.

