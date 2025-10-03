Vučić na otvaranju nove pruge tmurno najavio: "Svijet se priprema za rat, moramo i mi!"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je novu prugu koja povezuje Beograd i Suboticu i tom prigodom je umjesto optimističnih i veselih poruka kakve obično prate infrastrukturna postignuća neke zemlje, skrenuo u jako crne teme i zloguke najave.

"U svijetu će biti sve teže, a bit će i ovdje teže, iz jednostavnog razloga što ljudi moraju znati da se svi spremaju za rat. A kad se spremaju za rat, znači da će ga biti. I kažem vam, bit će ga", rekao je Vučić u stilu pjesme Boris Novkovića.

Srpski predsjednik kaže da vidi kako se svi spremaju samo za to i ne spremaju se ni za što drugo, piše Telegraf.

"Ne zanimaju ih razgovori i pregovori. Kopaju svoje rovove i čekaju početak, a znaju da rat definitivno dolazi. Čekaju i pripremaju se", kaže Vučić.

Ostavio je malu ogradu i nadu da je možda u krivu oko ovih prognoza.

"Dao bih sve na svijetu da se ovo ne dogodi. Nažalost, bojim se da sam u pravu. Morat ćemo pripremiti i neke stvari koje nismo pripremili. Naša vojska je spremna odbiti svakog neprijatelja, ali morat ćemo pripremiti i neke druge stvari", zagonetan je Vučić oko tih "drugih stvari".

Dodao je i da je dva puta naradio povećavanje robnih rezervi, a da će sada tražiti ponovno povećanje.