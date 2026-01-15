Srbija je pozvala ruske špijune: Testirali su zvučne topove na psima, a sve zbog onog što se dogodilo 15. ožujka

Srpski obavještajni časnici testirali su zvučne topove na psima u suradnji s ozloglašenom ruskom sigurnosnom službom. Otkrivaju to dokumenti srpske vlade u koje je uvid imao Politico.

Administracija Aleksandra Vučića provodila je eksperimente s visokosnažnim zvučnicima, takozvanim zvučnim topovima, dva tjedna nakon što su protuvladine demonstracije u Beogradu prekinute onim što su prosvjednici opisali kao razornu zvučnu eksploziju.

Zvučni top u Srbiji - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Zajedničko testiranje zvučnog oružja na životinjama naglašava dubinu sigurnosne suradnje između Rusije - najratobornijeg protivnika EU - i Srbije, kandidatkinje za članstvo u EU čija se vlada suočava s ozbiljnim izazovom.

Uređaji LRAD (Acoustic Devices) namijenjeni su komunikaciji na velike udaljenosti, ali kada se koriste na maloj udaljenosti, mogu uzrokovati oštećenje sluha. Također je prijavljeno da uzrokuju glavobolje, vrtoglavicu i mučninu. Vlada Srbije tvrdi da nije koristila zvučne topove na prosvjednicima.

Na jednom od najvećih prosvjeda, 15. ožujka 2025., iznenadna, zaglušujuća buka prostrujala je glavnim beogradskim bulevarom, navodeći val ljudi da se sakriju u zaklon.

Samo za zaboravne-Beograd ZVUČNI TOP 15.03.2025 pic.twitter.com/ZN2R8zvvm3 — SAMO ČOVEK (@CovekSamo) August 22, 2025

Snimke prikazuju gomilu ljudi koji u jednom trenutku počinju u panici bježati. Prosvjednici koji su stigli u hitne službe u Beogradu prijavili su mučninu, povraćanje, glavobolje i vrtoglavicu. Izvijestili su da su čuli zvuk poput skupine motociklista ili lokomotive koja se kreće u njihovom smjeru.

Nakon što je isprva odbacio optužbe da su vlasti postavile zvučni top, Vučić je rekao da će se "u roku od 48 sati provesti potpuna istraga, a zatim će svi odgovorni za takve brutalne izmišljotine i laži odgovarati vlastima".

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić također je negirao bilo kakvu nezakonitost,tvrdeći da Srbija nije koristila nikakva ilegalna sredstva, uključujući zvučni top.

Mjesec dana nakon prosvjeda, srpska obavještajna agencija BIA objavila je izvješće koje su naručili od ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u kojem se tvrdi da uređaji visoke jačine "nisu korišteni tijekom prosvjeda" te zaključuje da nije bilo masovnog "psihološkog, moralnog i fizičkog utjecaja na ljude".

Testiranje na životinjama

Prema dokumentima koje je vidio Politico, testovi na životinjama provedeni su kao dio istrage nakon prosvjeda, a koje su izradili BIA i jedno vladino ministarstvo.

Namjera je bila procijeniti jesu li simptomi koje su opisali prosvjednici u skladu s učincima zvučnih topova, za koje su srbijanski dužnosnici prethodno priznali da ih policija posjeduje.

Otprilike dva tjedna nakon prosvjeda, srbijanski i ruski obavještajni stručnjaci okupili su skupinu pasa na poligonu BIA-e kako bi procijenili "učinak emitera na biološke objekte". Psi su odabrani kao ispitanici zbog njihove visoke osjetljivosti na akustične učinke.

Životinje su, prema dokumentima, pogođene s dva LRAD modela - LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL - koje je proizvela kalifornijska tvrtka Genasys, na "dometima od 200, 150, 100, 50 i 25 metara". Podaci za korištene modele pokazuju da mogu emitirati zvukove do 150 decibela, što je ekvivalent mlaznom motoru pri polijetanju.

Dokumenti također sugeriraju da su testovi možda provedeni bez odobrenja potrebnih za pokuse na životinjama. U dokumentima se, naime, navodi da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva nema informacije o ispitivanju LRAD uređaja na psima te da nikada nije primilo zahtjev za odobrenje ispitivanja na životinjama.

Danilo Ćurčić, srpski odvjetnik za ljudska prava, rekao je da su psi bili "podvrgnuti eksperimentima ili zlostavljanju", kako je definirano srbijanskim Zakonom o dobrobiti životinja. Rekao je da srpski zakon zahtijeva da se pokusi na životinjama unaprijed registriraju i odobre od strane nadležnih tijela te izričito zabranjuje da se na životinjama testira oružje i vojna oprema.

Oporbeni političar Radomir Lazović opisao je testove kao "dio kampanje Aleksandra Vučića za prikrivanje upotrebe zvučnih topova protiv vlastitog naroda na prosvjedima u ožujku".

"Tisuće ljudi osjetilo je ogromne učinke ovog zvučnog oružja na svojoj koži prošle godine", rekao je.

U svom izvješću o eksperimentima na psima, FSB je ustvrdio: "Prilikom prijenosa osnovnih i testnih signala, biološki objekti (psi) nisu osjećali nelagodu (promjene u ponašanju) na ispitivanoj udaljenosti. Psi su pregledani tri dana nakon testova i nisu pokazali nikakve promjene u svom stanju."