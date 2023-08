VIDEO Pojavio se šokantan intervju s Prigožinom, spominje avion koji će se raspasti u zraku: "Bolje da me ubijete"

U razgovoru s ruskim vojnim blogerom Semyonom Pegovom iz 29. travnja, Jevgenij Prigožin je rekao kako je Rusija na rubu katastrofe jer "obrambeni establišment postupno izbacuje govornike istine koji se odbijaju pokoriti višem rukovodstvu". Čak spominje i "avion koji se raspada na nebu".

"Danas smo došli do točke ključanja", može se čuti u snimci razgovora kojeg je objavio Wagnerov kanal Gray Zone na Telegramu. "Zašto govorim tako iskreno? Zato što nemam pravo lagati pred ljudima koji će dalje živjeti u ovoj zemlji. Njima se sada laže. Bolje me ubijete".

"Neću lagati, moram iskreno reći da je Rusija na rubu katastrofe. I ako se ovi zupčanici danas ne namjeste, onda će se avion raspasti u zraku", kazao je Prigožin. Manje od četiri mjeseca kasnije smrtno je stradao u padu zrakoplova, prenosi Reuters.

Ruske zrakoplovne vlasti potvrdile su da je šef skupine Wagner bio u privatnom zrakoplovu koji se 23. kolovoza srušio sjeverozapadno od Moskve, točno dva mjeseca nakon što je Prigožin poveo neuspjelu pobunu protiv zapovjednika ruske vojske.

"The plane will fall apart in mid-air", a video of Prigozhin predicting his death has appeared.



💬"You better kill me, but I won't lie. I have to be honest: Russia is on the brink of disaster. If these cogs are not adjusted today, the plane will fall apart in mid-air", Prigozhin… pic.twitter.com/sG8beb2HLp