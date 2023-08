VIDEO Prigožinov zrakoplov srušila protuzračna obrana? Geraščenko objavio novi video pada aviona

Geraščenko je na X platformi napisao kako ruski Telegram kanal VChK-OGPU tvrdi da je svjedok prijavio dvije eksplozije, nalik ispaljivanju projektila, koje su se čule na nebu prije nego što se Prigožinov avion srušio.

"Bila su dva praska. Kad sam čuo prvu eksploziju, samo sam podigao glavu i vidio sam kako frcaju iskre", prenose njegovu izjavu. "Nakon prvog praska avion se počeo dimiti, a drugi put, kad je došlo do eksplozije, očito je eksplodirao motor. I vidio sam ga kako kruži i onda se srušio", tvrdi svjedok nesreće.

Ove izjave idu u prilog onima koje je na Telegramu objavio kanal Grey Zone, blizak Wagneru, a koji tvrdi da je Prigožinov zrakoplov srušila protuzračna obrana u regiji Tver sjeverno od Moskve.

Garaščenko je takošer objavio i fotografije dijelova aviona, na kojima se, kako tvrdi, jasno vidi djelovanje protuzračnog streljiva.

Russian media report that Yevgeny Prigozhin's plane was shot down by an air defense system - you can see many small holes in some parts of the fallen airplane on the video.



