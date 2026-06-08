VIDEO Snažan potres pogodio otočnu državu, ima mrtvih: "Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa, koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave.
Ancheta je kazao kako za sada nema izvješća o stradalima, ali da se nekoliko osoba onesvijestilo zbog snažnog podrhtavanja tla.
"Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“, rekao je Ancheta za Reuters.
Svjedoci u Manadu, gradu na sjeveru Indonezije, izjavili su da se potres osjetio vrlo snažno.