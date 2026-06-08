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VIDEO Snažan potres pogodio otočnu državu, ima mrtvih: "Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“

Piše Hina, 08. lipnja 2026. @ 06:01 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Filipinska policija potvrdila je smrt najmanje tri osobe, izdano je upozorenje na cunami, očekuju se valovi viši od jednog metra.
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