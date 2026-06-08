VIDEO Snažan potres pogodio otočnu državu, ima mrtvih: "Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“

Upozorenja na cunami izdana su nakon što je u ponedjeljak potres magnitude 7,8 pogodio Mindanao na jugu Filipina, priopćio je njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres je bio na dubini od 10 km, objavio je GFZ.

Flipinska policija je u ponedjeljak izjavila da su najmanje tri osobe mrtve, a četiri ozlijeđene nakon potresa koji je pogodio jedan od južnih otoka zemlje.

🚨JUST IN: Powerful 7.8-magnitude earthquake hits Philippines



Buildings collapse, panic all around



TSUNAMI ALERT ISSUED pic.twitter.com/1H3GzcFUWn — The Page Z (@ThePageZ_) June 8, 2026

Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na tsunami. Za sada nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni u jednoj od dviju zemalja, prenosi Reuters.

Filipinska agencija Phivolcs navela je kako je potres bio magnitude 7,0 te upozorila na moguću štetu i valove tsunamija više od jednog metra, koji bi mogli potrajati nekoliko sati.

Indonezijska agencija BMKG procijenila je magnitudu potresa na 7,7.

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa, koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave.

Ancheta je kazao kako za sada nema izvješća o stradalima, ali da se nekoliko osoba onesvijestilo zbog snažnog podrhtavanja tla.

"Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“, rekao je Ancheta za Reuters.

Svjedoci u Manadu, gradu na sjeveru Indonezije, izjavili su da se potres osjetio vrlo snažno.