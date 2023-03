Zabilježen je veliki rast broja zaraženih gljivicom Candida auris. Trećina zaraženih umire, a posebno su na udaru ljudi slabijeg imunološkog sustava.

Potencijalno smrtonosna gljivica otporna na lijekove sve se brže širi po zdravstvenim ustanovama u SAD-u.

Istraživači iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izvijestili su da gljivica, vrsta kvasca, nazvana Candida auris ili C. auris, može izazvati teške bolesti kod ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom.

Candida auris (Foto: Getty Images)

Meghan Lyman, glavna medicinska službenica ogranka CDC-a za gljivične bolesti, rekla je da je porast alarmantan te da je zabrinuta zbog sve većeg broja gljivica koje su otporne na uobičajne tretmane.

Je li svijet spreman za neku novu pandemiju? Pogledajte što su stručnjaci odgovorili na pitanja o cjepivu i uvođenju mjera

Epidemiolog i direktor za prevenciju i kontrolu infekcija u Mount Sinai Dowtownu iz New Yorka Waleed Javaid složio se da je epidemija zabrinjavajuća, ali ne želi da ljudi koji su gledali The Last Of Us misle da će svi umrijeti.

"Ovo je infekcija koja se javlja kod izrazito bolesnih osoba koje su obično bolesne od puno drugih problema", rekao je Javaid.

Zdravim ljudima Candida auris nije tolika prijetnja, ali trećina zaraženih umire od te bolesti.

Pojavile se nove informacije o porijeklu korone, WHO-a traži od Kine da ih objavi

Gljivica je identificirana 2009. godine u Aziji, a velikom se brzinom širi u SAD-u otkako se tamo pojavila 2016.

Broj infekcija u američkim državama porastao je za 95 posto između 2020. i 2021. godine.

Od studenog je 12 ljudi u SAD-u zaraženo s četiri "potencijalno povezane smrti", prema državnom odjelu za zdravstvo.