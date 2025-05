Pater Nejašmić o papinim porukama vjernicima: "Papa inzistira na miru, ali i na još jednoj stvari"

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović je prokomentirala nedjeljno obraćanje novog pape Lava XIV i poruke koje je tim putem poslao vjernicima.

Papa je u svom obraćanju zagovarao mir u Ukrajini te Gazi, hitan prekid vatre i humanitarnu pomoć pogođenim područjima. Od Indije i Pakistana očekuje čvrst i plodonosan sporazum. "On će biti papa diplomat. Poštovat će diplomaciju i bit će vrlo angažiran", rekla je Petrović.

Papa se osvrnuo i na svoje prethodnike, a o papinom kontinuitetu je Petrović razgovarala s Danijelom Nejašmićem s Instituta za liturgiju.

don Danijel Nejašmić Foto: Dnevnik Nove TV

"Papino geslo znači u jednom je Krist, budimo jedno. Definitivno možemo zaključiti da papa teži da budemo zajednica, da budemo jedno. I to će biti odraz njegovoga pontifikata po pitanju univerzalne cjelovite Crkve - i na tome će sigurno raditi.

A što se tiče vjerskih poruka koje nam Papa donosi, danas je rekao na nagovoru da inzistira na miru i da, kao i u prvom govoru tako i sada, inzistira na miru i inzistira na još jednoj stvari. A to je da se Crkva mora obnoviti s novim zvanjima. Danas je nedjelja dobrog pastira tako da je molitva za duhovna zvanja izrazito važna. Rekao je i mladima - ohrabrite se", objasnio je.

Smatra da će njegovo papinstvo biti kontinuitet svih papa koji su ga prethodili. Naglasio je da je papa u prijašnjim govorima spominjao različite pape, Lava XIII., Pavla VI., Benedikta XVI. i pokojnog papu Franju, a molio i na grobu pape Benedikta, pape Franje i pape Pia XII.

Papa Franjo je otvorio arhiv ratnog pape Pia XII., a rekao je "mi se ne bojimo istine za istraživače". Danijel smatra da je papa Franjo to napravio kako bi se promijenila slika o papi Piu XII.

"O njemu je nastala negativna slika u povijesti smatrajući da nije bio dovoljno glasan u događanjima oko II. svjetskog rata. Otvaranjem arhiva se želi pokazati da je papa Pio XII. ipak bio onaj koji je brinuo o cijelom svijetu.

Sadašnja istraživanja, prvi rezultati, pokazuju da je upravo bio takav. To potvrđuju i neke anegdote iz njegova života poput te da se htio suobličiti s papom, sebi nije dozvoljavao grijanje ili je uzimao manje hrane. To je samo dokaz da ga je diralo u srce to što se događa i da nije bio udaljen od svijeta", zaključio je.

Petrović je objasnila da svi sada čekaju prvu papinu pobudnicu koja će odrediti programatski sadržaj njegovog pontifikata.

"Sada na početku vidimo da se papa dosta bavi tehnologijama i umjetnom inteligencijom te da ga žalosti što ljudi zbog toga gube posao. Zbog toga je moja pretpostavka da je na pomolu, što se enciklika tiče, Rerum novarum 2 - jedna snažna socijalna enciklika", zaključila je Petrović.