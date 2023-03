Možda se čini da su muke po inflaciji završile, no u praksi nije tako, jer čini se da trgovci dobro znaju koje cijene država prati. Jedno je statistika, a drugo realnost.

Trgovci, čini se, dobro znaju koje cijene država prati, a koje ne. Jer inflacija je 12 posto, a u pola godine ono što prati država poskupjelo je ukupno samo 2 posto.

Kad tome dodate i vijest Ministarstva gospodarstva da su bijele liste od uvođenja eura snizile cijenu 300 proizvoda, mogli biste pomisliti muke po cijenama su završile. Međutim u praksi sve je suprotno.

Ananas stiže u Zagreb iz Kostarike, što je put od 10 tisuća kilometara. Mladi luk koji stiže iz okolice Zagreba po kilogramu je dvaput skuplji od ananasa. Nećemo brkati kruške i jabuke, odnosno luk i ananas, ali činjenica je da su povrće i voće prema podacima Zavoda za statistiku u pola godine najviše poskupjeli.

Krumpir je skuplji 20%, rajčice 35 %, tikvice 45%, a rekorder je paprika za čak 50 posto! Ruku na srce, tim kulturama nije sezona.

"To je uvoz, griju se plastenici cijelu zimu i normalno da ta proizvodnja puno više košta. Kad bi Vlada nama recimo subvencionirala struju kao što subvencionira trgovačkim centrima i da ja mogu grijati plastenike, onda bi ja imala rajčicu u to doba", poručuje Marina Galović iz Udruge povrtlara grada Zagreba.

Ovako su hrvatski proizvodi samo sezonski. Marinine rotkvice istiskuje uvoz po dampinškim cijenama. "Te rotkvice se kupuju petkom u Italiji kad bi trebale ići na spaljivanje, onda se uvoze u Hrvatsku i stavljaju se na tržište pod istim uvjetima kao i naša friška rotkvica i onda je teško prodati", kaže Galović

A kad trpe proizvođači, trpe i potrošači. "Oni koji rade, ajde, ne gledaju cijene, međutim imamo umirovljenika koji još uvijek žive na rubu egzistencije", kaže Zlatko iz Zagreba. "Svi pumpaju cijene bespotrebno, a ljudi imaju sve manje i manje novca", kaže Denis iz Zagreba.

Stižu presude u korist Državnog inspektorata zbog nepoštene i agresivne poslovne prakse pojedinaca



"S druge strane Ministarstva gospodarstvo pohvalilo se da su tri trgovačka lanca koje objavljuju cijene u njihovoj aplikaciji snizila cijene za čak 299 artikala", poručuje reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.



Ono čime se nisu pohvalili - da je dvije trećine proizvoda pojeftinilo manje od 10 posto, a trećina 5 i manje posto.

"Tako da su te cijene još uvijek i uz to sniženje još uvijek visoke, ali evo fala bogu da je i to smanjeno. No to su samo 3 trgovačka lanca kako je drugdje ne znamo", kaže Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošaća.

Objavljeno koliko je iznosila inflacija za prošli mjesec, pogledajte što je najviše poskupjelo u posljednjih godinu dana

"Većina proizvoda mislim da nije pojeftila", kaže Goran iz Zagreba. "Baš smo sad bili u dućanu i to je prestrašno jer nešto što si prije mogao kupiti za 10 eura sad je već 15-16 eura", kaže Melita iz Zagreba."To je nakakva kako bi rekao - maska", uvjeren je Mirko iz Zagreba.



A hoće li prije pasti maske ili cijene? Za sad neznatno padaju tek cijene mesnih prerađevina, higijene i deterdženata.

