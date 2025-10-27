Vrtić dopušta djeci da se skidaju, gledaju i dodiruju: "Ako dijete želi dodirnuti dojku odgojiteljice..."

Grad Schwäbisch Hall u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg predstavio je vlastiti koncept spolnog odgoja za 17 gradskih vrtića, što je izazvalo šok i negodovanje dijela roditelja.

Prema gradskim vlastima, dokument se temelji na saveznim i državnim zakonskim zahtjevima, no brojni roditelji i vjerske zajednice smatraju da nove smjernice seksualiziraju djecu i pretjerano zadiru u njihovu privatnost.

Odlazeći pročelnik odjela Christoph Klenk izjavio je kako je cilj koncepta uspostaviti jasne granice u svakodnevnom fizičkom kontaktu među djecom i odgojiteljima.

"U vrtićima postoji bliski fizički kontakt. Mora postojati jasnoća o tome kako se to rješava", rekao je Klenk.

Smjernice su objavljene u katoličkom vrtiću St. Johannes, a u javnosti su izazvale velike kontroverze.

Dokument opisuje brojne "senzualne" situacije iz svakodnevnog života djece, koje mnogima djeluju neprimjereno i zabrinjavajuće.

U tekstu se navodi da bi djeca trebala razviti pozitivnu sliku tijela i vlastiti spolni identitet. U poglavlju "Definicija dječje seksualnosti" stoji da su u ranim godinama života potreba za sigurnošću, nježnošću, senzualnom bliskošću i užitkom u vlastitom tijelu najvažniji.

Djeca, prema dokumentu, svijet doživljavaju svim osjetilima, dodiruju ga, stavljaju stvari u usta i na taj način uče o vlastitim tijelima.

Taj dio izazvao je posebnu zabrinutost roditelja.

Najsporniji dio dokumenta glasi: "Općenito, ne uznemiravamo djecu dok se gledaju i dodiruju, čak i ako su se u tu svrhu skinula", piše Nius.

Dodaje se da bi intervencija odgojitelja trebala uslijediti samo ako se prijeđu određene granice poput nepoštovanja izgovorenog "ne" ili ako dijete pokušava nešto umetnuti u tjelesni otvor drugog djeteta (analni otvor, vaginu, usta, nos, uho) ili lizati tijelo drugog djeteta.

Za mnoge roditelje i građane Schwäbisch Halla takav pristup je nepojmljiv, a brojni se pitaju zašto autori smatraju da su takve situacije toliko uobičajene u vrtićima da ih treba posebno definirati u dokumentu.

Kontroverzni odjeljak opisuje i postupanje odgajatelja kada dijete pokazuje fizičku bliskost prema osoblju.

U njemu se navodi da, ako dijete želi "dodirnuti člana osoblja po dojci", odgojitelj treba "mirno objasniti da to ne želi" i "zajedno s djetetom pronaći drugi način da se smiri". Ako dijete želi poljubiti odgajatelja, "ponudit će mu obraz".

Takvi primjeri, prema mišljenju roditelja, normaliziraju situacije koje uopće ne bi trebale biti dio svakodnevnog odgojno-obrazovnog konteksta.

"Sama činjenica da su takvi scenariji predviđeni i opisani kao normalni zabrinjavajuća je", rekao je jedan od roditelja za njemački portal Nius.